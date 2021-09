BOBAN RAJOVIĆ OTKRIO KAKO MU JE MARINA TUCAKOVIĆ NAPISALA NAJVEĆI HIT: Bio sam RAZOČARAN, a ta pesma mi je PREOKRENULA život

Estrada je i dalje u šoku zbog smrti Marine Tucaković koja je svojim tekstovima i pesmama obeležila karijere skoro svih pevača sa domaće i regionalne muzičke scene.

Jedan od onih koji je imao tu čast da radi sa Marinom je i naš današnji gost koji je sa velikim bolom i tugom primio vest da Marine više nema. Koliko mu je Marina značila i koliko je muzička scena izubila Marininim odlaskom otkrio je pevač Boban Rajović.

- Mene je vest o njenoj smrti zatekla na nastupu. Stigla mi je poruka, i ja sam morao da prekinem nastup. Otišao sam u bekstejdž da bih se presabrao, a onda izašao i odsvirao pesmu za nju. Publika je toliko lepo reagovala i bilo je jako emotivno.

- Lansirala me je njena pesma "Usne boje vina". To je moj pečat, ta pesma je ono što je meni najviše promenilo život. Ona je naišla na prekretnici moje karijere. Da nije bilo nje, mene ne bi bilo danas ovde - kaže Boban.

Boban je ispričao i kako je nastala čuvena pesma "Usne boje vina" i njegova saradnja sa Marinom.

- Sreo sam Željka Samardžića na aerodromu u Cirihu i on je komentarisao moju pesmu "U oči me gledaš". Ona mu se dopala posebno, pa me je posavetovao da je vreme da lansiram jedan pravi hit i odem kod Marine. I ja poslušam njega. Prošlo je oko dva i po, tri meseca kada sam otišao kod nje i kada mi je otpevala pesmu, ja je gledam. Nisam znao ni šta su šimširi. Očekivao sam nešto drugo, i gledam onako razočarano u nju. Ona mi je istog trenutka rekla da ja ne znam, da treba da ćutim. Pevaj i ćuti - ispričao je Boban.

- Žena je bila jedinstvena. Specifična u svakom segmentu. Nije volela patetiku, volela je da se smeje. Ja sam poruku o njenoj smrti dobio nasred nastupa.

