ZNAM DA NISAM PRELEP, ALI I DALJE ME ŽELE: Milan Kalinić čestitao sebi 49. rođendan HIT snimkom, a shvatio i ko su mu prijatelji!

Milan Kalinić, glumac i voditelj, napunio je 49 godina, pa je povodom toga objavio urnebesni snimak na društvene mreže.

Kalinić je sam sebi čestitao rođendan i istakao da je spoznao ko su mu pravi prijatelji, pa je zapevao i popularnu pesmu.

- Znaš šta, shvatiš jednu stvar, ko su ti prijatelji, koliko ih imaš, da li ih imaš, koliko misle na tebe, kad ti rođendan čestaju uglavnom aplikacije, banke, prodavnice, tržni centri, mobilna telefonija - rekao je Milan.

foto: Printscreen/Instagram

- Uglavnom, jednu stvar želim da kažem: "Znam da nisam prelep, ali i dalje me žele, punim 49, ali i dalje me žele, u klubu pijem samo pivo ali i dalje me žele i dalje me žele, i dalje me žele". Ajde, u zdavlje! - repovao je Milan i nasmejao mnoge.

U komentarima usledile su čestitke i lepe želje povodom glumčevog rođendana.

foto: Printsceen

Kurir.rs/K.Đ.

