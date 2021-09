MARINA TUCAKOVIĆ I DŽEJ NISU SE VIĐALI GODINAMA: Razlog je teška sudbina koja im je promenila živote TO JE BIO HAOS

Tekstopisac Marina Tucaković preminula je u nedelju 19. septembra, u 67. godini.

Mnogima je vest o njenoj smrti teško pala, a od tog trenutka se priča i piše o njenom životu. Ona je odgovorna za neke od najvećih domaćih hitova, a Džeja Ramadanovskog je praktično stvorila.

Andrijana Tomanić, žena sa kojom je Džej decenijama sarađivao, a s kojom je proveo i poslednje godine života dočarala je kako je izgledalo druženje Marine i legendarnog pevača, te otkrila neke detalje koji nisu bili poznati javnosti do sad.

foto: Printscreen/K1

- Bili su baš kao prava familija, porodica. Verujem da bi Džeju bilo izuzetno teško da je sada živ i da čuje da Marine više nema - kaže Andrijana na početku razgovora i otkrila zanimljivost o hitu "Nedelja", koji je Tucakovićeva napisala za Džeja.

- Zanimljivosti ima dosta, njih dvoje su sarađivali celog života. Eto, napravila mu je i tu Nedelju koja je i danas veliki hit. Sećam se, Džej mi je pričao da je bio kod Marine i Fute u studiju, ona je kuvala ručak, a njima je falio refren. I ona ga je napisala za pet minuta. Džeju je karijera počela od njih, od Marine i Fute - ističe Andrijana i otkriva kako je sve počelo:

- Pričao mi je Džej i kako su se upoznali. On je išao da proda neku bundu sa prijateljem iz kraja, da zarade pare. I taj prijatelj ga je poveo kod Marine, pa je kod njih kući rekao: "Da vidite kako moj drug peva". Džej je počeo da peva, Futa je uzeo gitaru... Oni su se posvađali! Futa je vikao "On je moj", Marina "Ne, on je moj", otimali su se oko njega (smeh). I onda su napravili prvu pesmu "Zar ja da ti brišem suze", pa je Džej išao sa Marinom na festival, mislim da je "Mesam" bio u pitanju. I Džej osvoji treću nagradu publike, kao debitant, pojavio se prvi put.

foto: Dragana Udovičić, Luka Šarac

Kako Andrijana kaže, u jednom trenutku su Džej i Marina prestali da se viđaju nakon njegove operacije srca, ali su stalno bili u kontaktu.

- Prestali su da se viđaju, nije išao kod nje kući jer je operisao srce 2017. godine. Marina me je tada non-stop zvala, ja sam bila u Beču, brinula je za njega i stalno pitala kako je. I malo posle Džejeve operacije ona je saznala da ima karcinom. Čuo se on svaki dan sa Futom, sa Laćom, bio je zabrinut. Njemu (Džeju) je mnogo teško palo i kad je Miloš, Marinin i Futin sin, umro. To je bio haos, strašno - seća se ona.

Na samom kraju razgovora Andrijana je rekla da se čula sa Futom nakon Marinine smrti.

- Čula sam se sa Futom, porukama, nisam htela da mu smetam, ali je odgovarao odmah. Ja sam mislila da će se izvući, koliko se borila žena. Tužna sam, iz dana u dan neko umire, masa ljudi, eto i Laneta Gutovića smo poznavali, baš je neko grozno vreme došlo - zaključila je Andrijana.

Podsetimo, Džej Ramadanovski preminuo je u nedelju, 6. decembra 2020. godine, a mnogi su njegovu pesmu "Nedelja" povezivali sa danom njegove smrti. Nažalost, Marina je na isti dan u sedmici preminula.

foto: Luka Šarac Story

Kurir.rs/K.Đ/24sedam

Bonus video:

00:57 ŠABANOV SIN NAPRAVIO ROĐENDANSKU ŽURKU NA OČEVOJ VIKENDICI: Marina i Dajana pokazale kako je na slavlju u KRČEDINU!