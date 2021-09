BOLJE DA SE SLIKAM NEGO DA IDEM U DUBAI KAO ELITNA PROSTITUTKA! Nakon što je Iva PROZVALA prodaju intime, Veštica joj ODBRUSILA

Iva Grgurić žestoko je iskritikovala devojke koje zarađuju od prodaje intimnih snimaka i fotografija, te je nazvala to "virtuelnom prostitucijom", a sada je na sve to reagovala starleta Anđela Veštica.

Ona je, inače, prva koja je priznala da zarađuje na ovaj način. Anđela je istakla da poseduje čvrste dokaze o tome šta pojedine poznate dame rade u Dubaiju, te da nisu kompetentne da komentarišu ovu temu, a jasno je razgraničila i posao kojim se veoma uspešno bavi od prostitucije.

foto: Printscreen/Instagram

- Pun mi je kofer više elitnih prostituki koje se vuku po Dubaiju svakih 15, 20 dana, menjaju automobile kao čarape i dobijaju preko noći poklone u izuzetno velikim vrednostima, Dubai prostituke koje ne rade nikakav posao, a žive život na "visokoj" nozi. Neke same sebi uskaču u usta svaki put kada spomenu ''Only fans'' i virtuelnu prostituciju, jer su devojke toliko glupe da ne mogu prvo da naprave razliku između pornografije i zapravo prave prostitucije o kojoj se ćuti i uvija u foliju, a one se istom bave. Kao momak kupio ovo, momak vodio ovde momak, ima 30 automobila, ja se ne bih složila baš sa time... - rekla je Anđela i dodala:

- A drugo ne razumem potrebu nazovi "ispunjenih" osoba da komentarišu druge javno, ja nemam potrebu da se bavim ''elitinim Dubai'' prostitukama, ali neću ćutati na raznorazne izjave istih, bolje da se slikate, nego da idete sa drugaricama u Dubai i onda da isplivaju dokazi koje posedujem da ta "drugarica" ima pišu od 20cm i bogati je Arapin. Tako da mučite vi svoju Dubai muku, dok se ja slikam i snimam. Da se ne prisećamo zlatnih kaveza i Sukijevih zuba za 12.000 evra - poručila je Anđela.

foto: ATA

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

