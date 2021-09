BILA SAM SA ACOM LUKASOM! Maca Diskrecija tvrdi da je bila sa folkerom, a njena majka ispričala da joj DAO NOVAC za odnose

Starleta Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija šokirala je sve kada je odgovorila na pitanje sa kim je bila sa domaće javne scene, a da javnost za to nikada nije saznala.

Naime, ona je gostujući u emisiji odgovorila bez pardona na pomenuto pitanje.

- Sa Acom Lukas - rekla je ona kao iz topa, dok su prisutni zameneli od šoka, dok je voditelj Ognjen Amidžić rekao da će morati da pita folkera za ovo.

Ona je dodala i da treneutno nema partnera.

- Mesec i po dana sam bez odnosa. Oni koji se nisu dobro pokazali u krevetu ne mogu mi uzeti srce - ispričala je ona.

Inače, njena majka je svojevremeno ispričala da je Lukas spavao sa njenom ćerkom.

- Moja ćerka Senada Nurkić bila je s Acom Lukasom i on joj je platio za to. Dao joj je neki novčani iznos i obećao joj da će je progurati u „Zvezde Granda“, ali od toga ništa nije bilo. Nije ona bila s njim zbog para, nego da joj pomogne u karijeri. Na kraju se desilo to da ona nije htela pare, a on ju je iskoristio i ostavio - ispričala je ona tada u ispovesti za Kurir, dok je Lukas negirao ovu priču i svojevremeno istakao da ne poznaje Macu.

- Da li vi mene zajebavate?! Kakva, bre, Maca, o kome vi pričate? Ma, i moja mama je rekla da je dobra s kraljicom Elizabetom, pa nije. Dokle će, bre, ljudi više preko mojih leđa da dolaze do neke slave i popularnosti?! Nemojte me više zvati zbog te starlete i „Parova“. Kako možete mene da mešate s njima? Nikad nisam čuo za tu osobu. Kakve, bre, „Zvezde Granda“ i ostale zajebancije - rekao je Lukas tada za Kurir.

