ŠABANOVA UNUKA SLAVI 5. ROĐENDAN: Ilda obukla Emu kao princezu, posvetila joj nežne reči, a evo šta je još Šaulićeva PROSLAVILA

Šabanova unuka i ćerka Ilda Šaulić Ema napunila je pet godina, a roditelji su joj priredili pravo iznenađenje.

Naime, Ilda je svoju ćerku obukla u haljinu Diznijeve princeze, a dobila je i malu krunu, kao i princa od papira. Ema je bila nasmejana, a majka joj je poželela srećan rođendan.

Ilda je udata za Bojana Vučkovića sa kojim ima Emu, a 2. septembra bila im je godišnjica braka, pa imaju mnogo razloga za slavlje.

Podsetimo, Ilda je jednom prilikom istakla da se ona i njen suprug Bojan Vučković sjajno slažu, ali da on ne voli da se eksponira previše.

"Muž i ja funkcionišemo dobro i lepo, pojavljujemo se kad treba, on možda i ne bi hteo da se eksponira gde ne treba, on podržava moj posao... Ja volim da sam umerena u svemu, kad treba da ispoštujem neke stvari ja ispoštujem, ispoštujete i vi mene i to mora da bude dobro", navela je pevačica nedavno.

