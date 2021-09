MOGLA JE STRUJA DA ME UBIJE, OPASNO JE! Severina objavom ŠOKIRALA fanove, sve vreme dirala MOKRE KABLOVE! (VIDEO)

Pevačica Severina je nakon duže pauze održala koncert, a sada je saopštila da je mogla da je ubije struja, budući da je dirala mokre kablove.

Naime, Severina je pevala po kiši koja je sve vreme padala. Ona je na Instagramu objavila video snimak sa pomenutog koncerta i napisala sledeće:

foto: Pritnscreen

- Rekli su mi moji iz osiguranja da nisam smjela dirat mikrofon, da me mogla struja ud'rit... Znala sam to, ali znala sam i da neće struja meni ništa. Otac mi je 30 godina radija u Elektrodalmaciji, valjda se to računa u Boga… Osim toga, kit, što me nije ubilo, snagu mi je ulilo. Probali su mene ubit i jači "volti" pa vidi kako sjajim. P.S. Zezam se. Ne pokušavajte ovo kod kuće... Ni na bini. Ni nigde. Opasno je... - poručila je pevačica.

Kurir.rs/I.B.

