MARINA PRED SMRT NAPISALA KNJIGU O SVOM ŽIVOTU, SNIMA SE I FILM? Evo kome je hitmejkerka predala RUKOPIS, sada je sve na NJIMA!

Marina Tucaković je pred smrt navodno završila pisanje autobiografije, rešila je da svoj dinamični život navodno pretoči na papir, a po njenom romanu snimaće se i film.

foto: Printscreen

- Marina je mnogo patila, ali to nije volela da pokazuje nikome. Ona je zapravo svu svoju bol pretočila u stihove koje je pisala. Godinama smo joj govorili da treba da objavi knjigu po kojoj bi se kasnije snimio i film - počinje priču izvor blizak Marini i dodaje da je Tucakovićeva o knjizi ozbiljno počela da razmišlja tek u poslednje dve godine:

- Kada je počela pandemija korone, teško joj je bilo da piše pesme. Sve više je razmišljala o autobiografiji i krenula je napokon da piskara o svom životu. U knjizi je detaljno opisala najteži trenutak u životu, kada joj je 2008. godine preminuo sin Miloš... Pisala je dosta i o odnosu sa drugim sinom Laćom, kao i o velikoj ljubavi sa Futom, kojem je posvetila brojne stihove.

Marina je knjigu navodno završila pre dva meseca i rukopis predala svojim najmilijima - Laći i Futi.

foto: Dragan Kadić

- Rekla im je da pronađu izdavača i jednog dana objave njenu autobiografiju. Imala je veliku želju da se jednog dana snimi i film o njenom životu. Sve što je napisala sada je u rukama njenog sina i muža i od njih zavisi kada će knjiga ugledati svetlost dana - završava izvor.

Čuvena hitmejkerka pre dva meseca ispričala kako bi volela da se snimi film o njenom životu.

- Za svojih 67 godina preživela sam i doživela sve i svašta i to bi bilo veoma interesantno ljudima da gledaju. Evo, recimo, na grobu glumca Ljubiše Bačić Baje piše: "Od početka do kraja zaje*ao se Bačić Baja." E pa film o meni će se zvati baš tako: "Od početka do kraja zaje*ala se Marina Tucaković!" - rekla je autorka najlepših pesama.

Marina je tada otkrila i ko bi mogao da je ovekoveči na filmskom platnu.

- Anica Dobra je odlična glumica i mogla bi bez problema da me glumi. Nema ko nije čuo za nju i svi misle da je fenomenalna. Obe smo plavuše, a ona fizički pomalo i podseća na mene - rekla je nedavno naša najpoznatija hitmejkerka.

foto: Kurir

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

05:51 PONEKAD KLONEM, ALI NIČEG SE NE BOJIM! Marina Tucaković za KURIR otkrila kako podnosi HEMOTERAPIJE i kome PIŠE NOVE PESME! (VIDEO)