KOPAĆU KANALE, ALI NE ULAZIM U ZADRUGU! Tomović bez dlake na jeziku o rijalitiju, Ivani, Staniji i Ša, sve mu je PREKO GLAVE!

Vladimir Tomović jedan je od bivših zadrugara o čijem se potencijalnom ulasku u petu sezonu Zadruge najviše priča, a on je sada istakao da će pre kopati kanale nego da uđe u Zadrugu.

"Zabranio" si pitanja o Ivani Aleksić, zašto?

- Preko glave mi je više, bukvalno samo što iz fižidera ne iskačemo Ivana i ja. To je tema o kojoj ne želim višea pričam, moj privatni život. Šta god da je, kako god da je to je moj privatni život. Bilo koja tema, kada je rijaliti u pitanju, kada je moj odnos sa Pinkom, sa bilo čim tu sam da odgovaram.

Rijaliti "Zadruga 5" startovao je ovog meseca. Da li pratiš?

- Da kažem da ne pratim, slagao bih. Nemoguće je zaobići. Na bilo koji portal da uđeš, gde god, nemoguće je da ne ispratiš neka dešavanja. Ali nisam upalio TV da odgledam, nije mi privuklo pažnju. Neke klipove jesam ogledao, neke novinske članke jesam pročitao i to je to.

Svi su očekivali tvoj ulazak. Da li si dobio poziv?

- Nisam dobio poziv od ljudi koji su u organizaciji "Zadruge 5". Verovatno imaju svoje razloge zbog kojih ja nisam tamo. Ja nisam diskvalifikovani učesnik koji se vrti po emisijama, sa mnom takve saradnje nema. Ja sam sa njima na Višem sudu, ta parnica je u toku. Mi se sudimo i došli smo u situaciju da sam optužen za suicid, a ja sam štrajkovao glađu. Ja ne moram da uđem u "Zadrugu" da bih prezimio, ja imam novca da živim. Ako nemam radiću, kopaću kanale, radiću neki pošten posao, konobarisaću, biću šanker, pekar. Ja mogu to da radim, jer sam već radio.

Ukoliko bi dobio poziv od produkcije da se vratiš, da li bi se vratio?

- Mi smo pod sporom. Ja ne mogu da sarađujem sa nekim sa kim sam pod sporom.

Ispratio si Stanijin komentar na vašu vezu. Rekla je da je vaša veza bila isključivo rijaliti-priča. Kako to komentarišeš?

- Čuo sam, nemam komentar. Neću da bude da sam ja sad na bilo koji način uticao na njen boravak unutra. Nek je živa i zdrava, ima dečka, sve najbolje im želim. Smatram da u dubini duše ona to nije mislila, jednostavno možda joj je to u datom trenutku odgovaralo tako da kaže. Neka igra svoj rijaliti, neka gura napred. Ne osećam neku težinu zbog tih reči, da se sad nešto obrušila na mene da ja moram da se branim. Ja sam njoj bio rijaliti-veza i to je to.

Nenad Aleksić je tokom leta davao neke izjave kada si ti u pitanju, čak ti je i tražio oproštaj. Jesi li mu oprostio?

- Jesam, zašto da mu ne oprostim? Čovek je bio u zabludi i video je šta je uradio. Rekao je da je u trenucima kada sam ga napadao bio svestan da sam u pravu, ali je morao da se brani. Izvinio mi se, oprošteno mu je. Sad, hoće li on sebi oprostiti što je svoj život podrvgnuo ruglu i što je gubitnik o kom se priča, ne znam.

