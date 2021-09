DENIZ DEJM PRED ZADRUGU PROVELA NOĆ SA STARIJIM MUŠKARCEM! Slovenka se viđala sa čovekom koji voli da NOSI ŽENSKE PERIKE! (FOTO)

Deniz Dejm, koja se trenutno nalazi u "Zadruzi", pre odlaska u rijaliti imala je turbulentne veze. Kontraverzna Slovenka je pred ulazak na imanje u Šimanovcima imala odnose sa starijim muškarcem, koji je sklon prerušavanju u žene, saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora aktuelnoj zadrugarki nije smetalo što je njen partner dosta stariji od nje, čak joj je bilo krajnje simpatično što je stavio periku tokom njihovog druženja u jednom stanuKurir je došao u posed fotografija na kojima se vidi kako se njih dvoje provode, ali je izvesno da nisu sami, jer ih je slikala treća osoba.

- Deniz je slobodna devojka, voli da uživa u mladosti, ona preferira starije muškarce, bilo bi mi čudno da je vidim sa nekim mlađim u vezi koja traje više od jedne noći. Koliko ja znam njih dvoje su se videli par puta od kada je ona došla u Srbiju. Uglavnom su se nalazili kod njega u stanu, vodio je i po beogradskim restoranima. On ima malo čudne seksulane nagone, skon je prerušavanju i raznim igrarijama u krevetu, rekao mi je da mu je Slovenka baš legla i da je jednako luda u seksu kao i on. Nisu oni u vezi, niti on nju čeka iz "Zadruge" kao dečko, ali je prati na malim ekranima i voleo bi da se druže i nakon njenog učešća u rijalitiju - započeo je razgovor izvor blizak paru.

- Ove slike su od njihove poslednje zajedničke večeri, malo su više popili pa je on zaspao. On baš i nije uredan, što možete da zaključite po haosu na krevetu u njegovom stanu - rekao je naš sagovornik.

Na pojedinim fotografijama jasno se vidi da je Deniy pravila selfije, a javnosti nepoznati muškarac spavao je u neraspremljenom krevetu. Za to vreme Slovenka ga je nežno ljubila, grlila i ležala na njemu.

U jednom trenutku mu je stavljala periku koju on voli da nosi kada je u intimnom društvu, a kada se probudio, on joj je i ispozirao.

