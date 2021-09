SVI DETALJI GALA VENČANJA TONIJA CETINSKOG: Evo ko su im bili KUMOVI, mlada zablistala u RASKOŠNOJ venčanici, a tek kakva je TORTA

Toni i Dubravka Cetinski nakon 8 godina krunisali su ljubav pred Bogom. Crkveno venčanje održano je u Opatiji gde su izgovorili sudbonosno "da" uz kumove Đorđiju Palić i Vjeku Sliška.

foto: Hrvoje Banic

Romantičnom trenutku prisustvovali su roditelji, porodica i najbliži prijatelji.

Dubravka u raskošnoj beloj venčanici nije skidala osmeh sa lica, dok je Toni izabrao klasično crno odelo.

foto: Hrvoje Banic

"Konačno smo i to dočekali. Izuzetno nam je drago što je došao i taj dan i što smo ostvarili našu zajedničku želju. Sve je bilo savršeno, baš onako kako smo Dubravka i ja zamislili i priželjkivali da bude. Baš onako "Kao u snu" od ambijenta do ugođaja u Opatijskoj crkvi, do dragih nam ljudi koji su bili sa nama. Hvala još jendom svima koji su bili uz nas, prvenstveno porodicama i prijateljima na nesebičnoj podršci, ali hvala i svim dragim ljudima na lepim željama koje su usledile", rekao je Toni.

1 / 6 Foto: Hrvoje Banic

Kurir.rs

Bonus video:

00:13 HOĆU DA BUDEM TONI: Daru zbog VRELOG TELA porede sa p**no zvezdom i zavide njenom DEČKU! Pobegla iz Srbije, ovde pokazuje OBLINE!