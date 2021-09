MACA UHVAĆENA U LAŽI?! TVRDI DA JE BILA SA LUKASOM, A OVO JU JE ODALO! Izmislila AFERU jer je folkerov vatreni FAN

Starleta Senada Nurkic, poznatija kao Maca Diskrecija šokirala je javnost kada je izjavila da je bila sa pevačem Acom Lukasom.

Naime, ona je u emisiji odgovarala na pitanje sa kojim muškarcem sa javne scene je bila, a da za to javnost nikad nije saznala.

- Aca Lukas - rekla je starleta kao iz topa u emisiji "Amidži šou".

Nakon njenih tvdnji oglasio se i folker koji je oštro demantovao ove priče. Mnogi su posumnjali u Macinu izjavu, a u prilog tome ide i činjenica kada je u rijalitiju tokom "Igre istine" ispričala da nikada nije bila intimna sa pevačem.

- Kakav je Aca Lukas ljubavnik? - glasilo je tada pitanje za nju, na šta je Maca odgovorila:

- Ja nisam bila sa Acom Lukasom. To su pisale novine, ja sam to demantovala. Ja Acu obožavam kao zvezdu i kao muzičara, ja sam njegov vatreni fan i ovim putem ga pozdravljam. Nisam nikad "probala" muzičara.

Iako sada tvrdi da je bila intimna sa pevačem, a uz to pričala da je loš u krevetu, očigledno da je zaboravila šta je govorila u rijalitiju.

- Imali smo s*ks pre nekoliko godina. Nije to neki spektakl, jer se on nije dobro pokazao. Jako je loš. Loš mu je polni organ, loš je u krevetu, pa zato govori da nije bio sa mnom. Mene je iznerviralo to što on poriče, govori svima da je to laž. Ja sam spremna da idem na poligraf. Seks smo imali u hotelu u Lukavcu, dok sam ja još bila nepoznata. Možda je zaboravio ko sam ja pa sad hoće da obnovi gradivo - ispričala je Diskrecija za medije.

