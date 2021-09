IMALA JE 15 GODINA I BILA MU JE UČENICA, NJIHOVA VEZA JE BILA ŠOK! Sava Džehverović OŽENIO Adrianu, a ona sad ima poruku o LJUBAVI

Brat Teodore Džehverović, Sava Džehverović i njegova 15 godina mlađa izabranica Adriana Kadar venčali su se 18. septembra, a sada je ona progovorila o njihovoj ljubavi i razlici u godinama.

Naime, poznato je da su njih dvoje započeli romansu dok je Adriana bila učenica, a Sava joj predavao u školi, zbog čega su nailazili na brojne osude.

Adriana je odgovarala na pitanja svojih pratilaca na Instagramu, pa ju je neko pitao: "Nakon toliko godina osude, da li smatraš da sada, kada si udata, da si si pobedila sve zle jezike?".

- Pa znaš kako, nisam se ja udala da bih ja bilo kome dokazala nešto, ljubav, ili bilo šta slično. Pre sam se nervirala oko tih hejt komentara i opterećivala sam se šta će ljudi da kažu i sve to - rekla je Adriana.

- Sad, iskreno da kažem, baš me zabole, ali onako baš, zato što sam presrećna i zato što mi je tako lepo u svojoj koži. Sve ono o čemu sam sanjala mi se ostvarilo, boli me uvo za nekog tamo ko sedi za kompijuterom i piše hejt komentare - dodala je ona.

Podstimo, Sava i Adriana su se upoznali u školi u kojoj je on predavao francuski, kao profesor na zameni. Adriana se zaljubila u Savu na prvi pogled, uprkos tome što je između njih razlika 15 godina, ali i to da je on profesor. Koliko god da se trudila, nije mogla da se odupre svojim emocijama.

Sava nije ni naslućivao šta ona prema njemu oseća. Cenio je to što je Adriana veoma mlada počela da zarađuje radeći kao šminker. U njoj je video dobrotu i čisto srce, ali nije ni slutio da se nešto između njih može dogoditi.

Kada je Sava otišao u Australiju ubrzo su počeli da se dopisuju i neki teški momenti su ih spojili i njihov odnos se produbio.

