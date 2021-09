RASTKO JE BIO OKORELI ROKER, NAŠAO BOGA I ZAMONAŠIO SE: Sa svirke se vratim kući PRAZAN I TUP, sa liturgije SREĐEN I MIRAN

Nekadašnji glumac Rastko Lupulović (47) se zamonašio i uzeo ime Ilarion. Rođen je 1974. godine u Beogradu, a ljubitelji filmske umetnosti ga pamte po ulogama u filmovima "Biće bolje" i "Paket aranžman", seriji "Otvorena vrata", dok ga obožavaoci pozorišta pamte ne samo po sjajnim ulogama, već i po nagradi za glumačku bravuru "Zoran Radmilović" koju je dobio na Sterijinom pozorju u Novom Sadu 1996. godine.

Rastko Lupulović završio je Fakultet dramskih umetnosti i bio jedan od vodećih glumaca svoje generacije, ali i okoreli roker, član benda "Kanda, Kodža i Nebojša".

U jednom intervju koji je dao nekoliko meseci nakon što se zamonašio 1996. godine rekao je da je sticajem okolnosti počeo da odlazi u crkvu, i upravo to mu je pomoglo da se spusti na zemlju.

- Da, najbitnija stvar kod mene je moje obraćenje u hrišćanstvo. Sticajem okolnosti sam počeo da odlazim u crkvu. To mi je pomoglo da se spustim na zemlju iz nekih mistifikatorskih oblaka. Uopšte, hrišćanin-pravoslavac je moje najbliže određenje. Osećam se zasićenim od roka i svega toga. Rok je negde u skladu sa opštim načinom života, opštom površnošću. Kad odem na Akademiju, izđuskam se i vratim se kući prazan i tup. Na liturgiju odem sa istim raspoloženjem, sa potrebom da doživim katarzu, ali kući dođem sređen i miran... U susretu sa verom i tradicijom, dolaziš do harmoničnog razrešenja svojih nemira, a u rok životu dolazi do prikrivanja tih nemira ili potpunog otupljivanja svih emocija. Zato ljudi u roku izgube tu neku kreativnu crtu, istroše se, istroše se, istroše se... - poručio je Rastko tada.

