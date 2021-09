MILJANA LAGALA DA JOJ JE PROFIL HAKOVAN, A PRODALA GA ZA 850 €?! Isplivao dokaz da je sve OBMANULA, a evo šta NIŠLIJKA KAŽE! FOTO

Miljana Kulić nedavno je napravila novi Instagram nalog rekavši svojim pratiocima da stari otprate jer je hakovan, a sada je navodno isplivao dokaz da je Kulićka sve slagala i da je ona zapravo prodala svoj Instagram profil za navodno 850 evra.

Naime, sada je navodno vlasnik njenog bivšeg profila otkrio da je profil kupio lično od Miljane, a potom se oglasila i Miljana.

foto: Printscreen/Instagram

- Profil je kupljen i novac je regularno uplaćen njoj - pisalo je između ostalog na Miljaninom navodno starom profilu uz priloženu uplatnicu.

Izemđu ostalog, Kulićeva je u prepisci navodno i sama insistirala da proda profil.

- Jel ćeš da kupuješ ili da ga prodam", napisala je navodno Miljana, a onda je usledio odgovor:

foto: Printscreen/Instagram

"Mixi ja ću sutra imati svu lovu, ako možeš do sutra da sačekaš za sve, onda ok. Ako ne, onda možeš tom čoveku što je hteo pre mene", napisala je navodno osoba koja je planirala tada da kupi profil.

foto: Printscreen/Instagram

Tim povodom oglaisla se i Miljana Kulić, koja ističe da je sve to laž, iznevši dokaze.

"Problem je u tome što je gospođa do danas koristila moje ime i verifikaciju predstavljavši se kao ja. Mogla je da promeni naziv profila kao što je to danas uradila. Zato sam to i napisala", rekla je Miljana, a potom objavila i prepisku.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, Miljani su upitali za saradnju pre ulaska u Zadrugu 5, što je Nišlijka i prihvatila.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:49 Miljana Kulić