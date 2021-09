BORA SANTANA PROGOVORIO O ODNOSU SA NECOM! Bivši zadrugar otkrio da li su u kontaktu, spomenuo TUŽBU i HAPŠENJE!

Bora Santana je progovorio o Nenadu Laziću Neci i tom prilikom je otkrio u kakvom odnosu je trenutno sa Nenadom Lazićem Necom.

- Hteo sam da taj odnos sa Necom ide prirodnim putem, kao što je recimo Miki bio sa mnom i Banetom, pozitivan šou. Nisam hteo da to nametnem, možda i jesam, pa nije išlo spontano. Neca i ja se ne čujemo, poslednje što znam jeste da se oglasio u "Narod pita" da nema veze sa tom gej aplikacijom i da nije on napravio moj lažni profil, kontaktirao sam i ljude koji se bave time, policiju, nadležne ljude, čekamo da vidimo ko je to i biće uhapšen, kad budem saznao ko je u pitanju, dobiće tužbu – rekao je Santana, pa dodao:

- Najviše zbog slike koju su postavili sa bebom, to me je strašno potreslo. Volim šou, nije problem, možemo da se sprdamo, ali ne ovako. Nikad nisam želeo da idem po studovima, ali sam bio u stanju da odem i sav novac bih dao u dobrotvorne svrhe – zaključuje Bora u emisiji "Pitam za druga".

