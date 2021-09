PEVAČ OTKRIO DA GA JE JEDAN POZIV SKUPO KOŠTAO! Nemanja Stevanović promenio lični opis, a sad otkrio sve greške koje je PRAVIO!

Nemanja Stevanović bio je jedan od favorita „Zvezda Granda” davne 2009. godine. Osim uspeha i popularnosti koji je ostvario učešćem u popularnom muzičkom takmičenju, pevač je zajedno sa koleginicom Silvijom Nedeljković, okušao i kao voditelj popularnog talent šoua.

Međutim, danas priznaje da ga prihvatanje poziva da vodi emisiju stvorilo konfuziju kod publike i koštalo popularnosti koju je stakao prvenstveno kao takmičar.

- Ja sam kriv što sam prihvatio ulogu voditelja, jer sam tada dobijao komentare 'šta je on - voditelj ili pevač?! Možda je to bio nepromišljen potez sa moje strane, ali ok je ispalo. Bilo je to davno i tad mi je delovalo kao izazov gde sam lepo snašao i mislim da sam odradio kako treba - priznao je Nemanja i dodao da je tokom bogate i dugogodišnje karijere, kao i svaki pevač, pravio greške, a jedna od njih je možda bila i ulazak u "Farmu".

- Bilo ih je, ali u smislu odabira pesama nije, više što sam vodio emisiju, pa i taj ulazak u rijaliti. S druge strane, kada pogledamo sada rijatije i nije neka greška. Možda je moja greška što nisam bio prodorniji i ambiciozniji u karijeri, ali nisam taj lik koji je i žedan i gladan, pa ne moram to da radim - rekao je Nemanja u emisiji "Grand magazin".

