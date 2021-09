SVETITELJ JE DAO IME MOM SINU, KRILA SAM TETOVAŽU: Seki Aleksić pomoglo joj ulje Svetog Nektarija da ZATRUDNI! Ovo su svi DETALJI

Folk zvezda Seka Aleksić progovorila je o svom odnosu prema hrišćanstvu, mužu Veljku Piljikiću, ali i borbi za potomstvo.

- Veljko je prepun ljubavi, ne samo za porodicu nego za sve, tako da se nekad i naljutim, jer bukvalno svakoj sitnici želi da da neku pažnju. Onda shvatim da grešim, jer je to u stvari hrišćanski i da tako treba svi da radimo - započinje pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Seka je otkrila i kako je skrivala tetovažu od vladike.

- Više smo ga slušali nego što smo pričali. Bio je duhovit i pun ljubavi, ja imam tetovažu na ruci. Kad smo ručali sa njim ja sam sve vreme vukla rukav dole. On ništa nije rekao, ali je sve vreme gledao u tu tetovažu i smeškao se. Imali smo tu čast da sedimo sa njim, tamo je jako lepo i divni su ljudi u Hercegovini - rekla je Seka u emisiji "Ekskluzivno".

foto: Printskrin/Instagram

- Biti javna ličnost, a živeti hrišćanski je, ne mogu reći teško, jer meni nije teško... Ali sa druge strane, opet, kad kažete humanitarna pomoć, javna ličnost treba da se bavi humanitarnim radom i da apeluje na ljude da to rade. E sad, ako ja to uradim, ljudi će da kažu ''Okej, ona samo priča, a gde su dela?''. Tako da ljudima treba kroz dela pokazati, da treba da se bave humanitarnim radom ukoliko to osećaju i žele - kaže Seka.

Iskoristila je priliku da otkrije sve o začeću svojih sinova, zašta se borila godinama.

- Otac Aca je doneo ulje Svetog Nektarija i izrazio je želju da nam pokloni. Objasnili su nam kako se to koristi i nakon toga sam ja ostala trudna. To su veoma bitne i osnovne stvari, ključ je u svemu tome. Tako se desilo i sa drugim sinom Jovanom. Planirali smo da se zove drugačije, ali namestilo se da je svetitelj sam dao ime, to je veoma lepo - zaključila je Seka.

foto: Kurir

Kurir.rs

