ELITNA PROSTITUCIJA! U BEOGRADU SE NE ZNA KO KOGA! Poznata pevačica deli ŽIGOLA s vlasnikom kafane, frizer DEČKU ugovara klijente!

Klupko koje je počelo da se odmotava kada je Kurir pokrenuo temu elitne prostitucije nikako da se zaustavi. Nova saznanja dovela su nas do toga da nije samo hrvatska pevačica iznajmljivala muške prostitutke već je s*ks s njima upražnjavala i jedna folk pevačica.

Ona je bacila oko na jednog momka iz Crne Gore, koji je sa dva druga stigao u Beograd, i to u studiju svog fotografa gde su oni došli da se slikaju. Ali folk pevačica nije bila jedina, već je svog žigola delila s jednim strancem koji u Beogradu drži kafanu u kojoj se često okuplja estrada. Taj čovek je došao iz Rusije i pokrenuo ugostiteljski posao, a nije znao da se njegov miljenik bavi prostitucijom i da, pored njega, i sa drugima upražnjava s*ks, i to za novac.

Sve je počelo kada su tri javnosti nepoznata momka poreklom iz Crne Gore boravila u Srbiji kako bi im poznati fotograf napravio slike za ličnu promociju na društvenim mrežama. U studiju se, sticajem okolnosti, zatekla i muzička zvezda, koja je bacila na jednog od njih. Toliko joj se dopao da nije marila što on seksualne usluge pruža za pare, nego je odrešila kesu kako bi provela noć s njim. Ali to nije bila samo jedna noć. Plaćala ga je nekoliko meseci jer se u njega mnogo zaljubila. Pristala je na takav odnos jer je želela da ga ima, a znala je da drugačiji način ne postoji. On ju je veoma poštovao, jednom se čak s njom pojavio na prestoničkom događaju, ali niko nije primetio da su njih dvoje u kombinaciji. Međutim, ubrzo su završili svaku komunikaciju i nakon toga se nisu više ni videli ni čuli.

Ono što je interesantno jeste to da su njih trojica bili u se*ks-šemi i sa ženama i sa muškarcima, pa su se za kratko vreme probili na naše tržište. Drugi je bio u kratkoj, ali burnoj vezi s jednim frizerom. Preko njega je taj dečko ugovarao kombinacije kako sa muškarcima tako i sa starijim damama, jer je radio isključivo po preporuci. Frizer mu je pomogao da nađe klijente tako što ga je preporučivao zainteresovanim, ali ni ta kombinacija nije baš dugo potrajala. Pukla je kada je klijenata bilo sve manje, pa jedan od drugog nisu imali nikakve koristi.

Crna priča Dizajner silovao žigola, koji je hteo da se ubije Jednog od trojice žigola iznajmljivao je i jedan dizajner. On ga je, tvrde upućeni, zajedno sa svojim prijateljem pozvao na grupni seks, ali se njihov susret završio traumatično. Kako kaže naš izvor, dizajner i njegov drug su tom mladiću iz Crne Gore u piće sipali drogu poznatu kao "dži". Kada je opijat počeo na njega da deluje, oni su to iskoristili i silovali ga. Taj mladić je nakon toga hteo da se ubije. To se dogodilo pre nekoliko godina, ali i dalje se po beogradskim kuloarima prepričava. Na sreću, dečko je uspeo da se oporavi od ovog iskustva, ali nakon toga se više nikada nije vratio u Srbiju.

Lažni Darkov brat radi kao eskort Za noć uzima 400 evra, vikend košta 1.500 evra Davor Lazić ušao je u "Zadrugu 5" tvrdeći da je polubrat Darka Lazića, međutim, ubrzo je priznao da je to iskoristio radi promocije. foto: Damir Dervišagić On krije da su ga mnoge dame iz Austrije i Italije navodno upoznale kao žigola. Živi na relaciji Maribor-Linc, a boravi često i u Salcburgu. Predstavlja se kao Hern Svit. Danju radi kao komercijalista u jednoj firmi, a uveče je žigolo. foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić - Više puta sam bila s njim i zadovoljna sam. Za noć uzima 400 evra, a ako hoćete ceo vikend da budete s njim, naplaćuje 1.500 evra. Mojoj drugarici je za četiri dana uzeo 2.500 evra. Mislim da je u rijaliti ušao da digne sebi cenu, a ne da se ispromoviše kao pevač - rekla je gospođa iz Tirola za Svet.

