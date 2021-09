VIDIMO SE NA SUDU: Posle optužbi da je 17 godina mlađoj bivšoj devojci ukrao auto, Šašić ovako reaguje

Nakon što su se pojavile informacije u domaćim medijima da se sumnja da je pevač Željko Šašić, navodno ukrao auto svoje bivše partnerke Katarine Lazić, koji joj je prema pisanju medija, sam kupio, Šašić se oglasio.

- Juče sam i imao šta da kažem, danas sam već i zaboravio, koliko pridajem značaju tome. Ova priča će dobiti epilog na sudu. Ne znam šta je ona rekla, advokati rade svoj posao. Mene niko od nadležnih organa nije kontaktirao u vezi ovog slučaja. To je velika šuplja priča - rekao je on.

foto: Damir Dervišagić

Kako su preneli pojedini mediji, navodno je sama Katarina iznela svoje sumnje na Šašućev račun, a on je to prokomentarisao na sledeći način:

- Šta da kažem na sve to, moj odgovor je "tužno je to i žalosno". Ne bih da širim priču, jer to može da ide u nedogled, nisam ja klinac više - zaključio je pevač.

Da podsetimo, domaći mediji su pisali kako je bivšoj partnerki pevača Željka Šašića ukraden automobil ispred zgrade u kojoj trenutno živi na Novom Beogradu. Nako se navodi, auto je misteriozno nestao. Izvor blizak manekenki i Plejboj zečici kako se sumnja na krađu po ličnoj osnovi.

U javnosti se pojavio i audio snimak Katarine Lazić, koja se osvrnula i na ovu situaciju:

- Ja samo želim da saznam istinu i prosto da li je moguće da nisam poznavala čoveka kojem sam posvetila tolike godine i to mi je najbitnije.

Dok se u domaćim medijima pojavila informacija da je ona takođe izjavila da ima informacije da joj je Željko ukrao auto. Inače, pevač Željko Šašić je sa 17 godina mlađom Katarinom Lazić bio u vezi dugi niz godina. Željko za medije govorio da je njihova veza bila jaka, te su čak planirali i decu.

- Nisam se još oženio, nego, što kažu, 'priženio' sam se. Planiram još dece, što bi se reklo, radimo na tome - rekao je Željko u jednoj emisiji 2017. godine kada su ga pitali za devojku.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic

