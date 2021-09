NAKON RASKIDA SA KENANOM, RIALDA OTKRILA DA NEMA SREĆE U LJUBAVI! Pevačica razočarana: Da li je moguće da su apsolutno svi ISTI?

Foto: Printscreen7Magazin In

Rialda Karahasanović je nedavno raskinula sa Kenanom Tahirovićem, a sada se dotakla muškaraca koji se stalno "lepe" za nju.

"Nekada malo previše idealizujemo partnera, a zapravo se na kraju ispostavi da je bila iluzija", kaže bivša zadrugarka, pa nastavlja:

"Ja često kažem: "Zašto se baš ovakvi lepe za mene?" Uvek ima taj neki isti sindrom, neki šablon, i ja kažem: "Je l' moguće da je apsolutno svaki isti?" Nemam adekvatan oslanac, u suštini ja sam uvek ta koja mora da bude mama, tata, psihijatar, i tako dalje", priča Rialda.

"Obično krenem da psujem sebi sve po spisku. Sve! Često kažem: "To je to", i onda napravim tu idealogiju, isplaniram nam sve, i letovanje i zimovanje, život, pa i kako će nam se zvati deca, i onda u jednom momentu skontam: "Okej, dobila sam isto..." Sve krene da dolazi na površinu – zaključuje bivša zadrugara u emisiji "Magazin In".

