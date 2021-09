SA 17 GODINA JE PEVALA NA ULICI I LJUDI SU PLAKALI ZBOG NJE: Takmičarka ZG otovoreno o teškim počecima, otkrila VELIKU TAJNU!

Zorja Pajić proslavila se u takmičenju za zvezdu „Granda“, dok je kao tinejdžerka sanjala da stoji na milionskoj sceni, jer je za život zarađivala u Knez Mihajlovoj ulici.

- Oduvek sam znala da mi je mesto da nastupam. Želim da se zahvalim ulici, jer je toliko ljudi na početku volelo moje pevanje. Ta reakcija kada ljudi plaču, smeju se, to je nešto najdivnije moguće. Prvi put sam počela da pevam sa 17 godina na ulici. Moj dosadašnji uspeh je uticao na mlade koji se bave muzikom. To sam mogla da primetim, jer su mi dolazila deca koja su me pitala kako da počnu i steknu svoju karijeru. Dogodila se i jedna situacija gde su dve devojke pevale i svirale na ulici, a neko ih je vređao zbog toga. Onda su one odgovorile da su mnogi tako uspeli, a da sam zapravo ja jedna od tih ljudi koji su sa ulice došli do milionske scene. Svako bira svoj put i to će sigurno da uspe kada verujete u to. Srećna sam što je sve na kraju tako uspelo – poručuje Zorja i otkriva kakvi su joj utisci nakon „Zvezda Granda“.

- Utisci su pozitivni, iskustvo je divno i bitno pre svega u ovom poslu. Takmičenje mi je donelo puno toga, naučila sam kako u odnosima sa ljudima, kako pobediti sebe zarad nečeg višeg. Nisam imala prilike da sa svima iz žirija razgovaram, ali ne mislim da me bilo ko mrzi. Uvek gledam da šta god izgovorim bude na svom mestu – kaže pevačica.

- Otkriću vam jednu tajnu. Kada sam 2019. gledala „Zvezde Granda“, rekla sam za Mahira: „Ovaj dečko će da pobedi“. Pobeda nije presudna i bitno je da sa svojim talentom radiš i iskoristiš sve aspekte – zaključuje Zorja Pajić.

