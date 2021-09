OVO JE PRAVA ISTINA O SVAĐI MILANA MILOŠEVIĆA I KIJE KOCKAR: Voditelj otkrio ZAŠTO nisu u dobrim odnosima: Sve je bilo na SILU!

Voditelj Milan Milošević koji više nije u dobrim odnosima sa Kijom Kockar otkrio je zbog čega su njih dvoje u svađi i kako mu je učešće u rijalitiju promenilo život.

foto: Damir Dervišagić

- Sve što se izdešavalo između nas dvoje, nije ni bilo prijateljstvo, mi smo bili prijatelji u rijalitiju, ja sam stao iza nje, zbog njene priče, ali kasnije su nam se putevi razišli, ali sve mislim da je bilo na silu, da to nije bilo iskreno. Svako je krenuo svojim putem, došlo je do nekih nesuglasica tokom učešća njene majke, ona je meni zamerila neke stvari, ali ja nisam hteo da se raspravljam. Nekad komentarišemo dešavanja na estradi, čujemo se, čestitamo posebne dane, ali nije to kao pre - ispričao je Milošević.

Osim što je otkrio detalje svađe sa Kockarevom, Milan je ogolio svoj život na tacni i priznao sve detalje koje javnost nije ni znala o "Zadruzi".

- Sve kazne se pišu, ako kažem ,,Bićete kažnjeni", to se ne piše, ali ako kažem da su kažnjeni nedeljnim honorarom, to jeste. Sada je razlika u broju učesnika, nekoliko puta sam pričao, najviše me je pogodila priča Milice Kemez, a kada je opet ušla u rijaliti i kada je ponovo pričala, jako je teško to za slušati, ona priča na takav način da ne možeš da ostaneš ravnodušan. Ja ne mogu da sakrijem suzu, pustim u emisiji suzu - ispričao je Milan.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Republika/S.Telegraf

