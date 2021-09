TAPŠALA SAM GA PO RAMENU DOK MU JE BIVŠA SLALA IZVRŠITELJE NA VRATA: Šašićeva bivša urnisala pevača nakon priče o ukradenim kolima

Željko Šašić navodno je ukrao automobil svoje bivše partnerke Katarine Lazić, koji joj je prema pisanju medija, sam kupio. Nakon toga Šašić se oglasio, a onda mu je uzvratila i manekenka.

Šašić je izjavio da će ići na sud sa bivšom devojkom, kao i da advokati rade svoj posao.

foto: Printscreen

- Mene niko od nadležnih organa nije kontaktirao u vezi ovog slučaja. To je velika šuplja priča - dodao je on.

Kako su preneli pojedini mediji, navodno je sama Katarina iznela svoje sumnje na Šašućev račun, a on je to prokomentarisao na sledeći način:

foto: Printscreen/Instagram

- Šta da kažem na sve to, moj odgovor je "tužno je to i žalosno". Ne bih da širim priču, jer to može da ide u nedogled, nisam ja klinac više - zaključio je pevač, a sad se Katarina oglasila na društvenim mrežama.

- Tužno i žalosno su jedine dve pametne reči koje je dotični izgovorio, s obzirom da je pored mene i pravnu terminologiju pokušao da nauči, jer sam ga ja tapšala po ramenu dok mu je bivša supruga slala izvršitelje na vrata. Taj čovek je pravno nepismen, drugo sve ove informacije su proverljive u SUP-u. Želim samo da se sazna istina - navela je Katarina.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:50 ŽELJKO ŠAŠIĆ O INOSTRANSTVU