KIJA KOCKAR IMA PAKLENI PLAN: Najteže joj je bilo tokom RIJALITIJA, a sada skuplja informacije i evo šta će sa njima!

Kada je, pre četiri godine, objavila autobiografiju, Kristina Kija Kockar je izazvala nezapamćenu reakciju javnosti.

Delovi ovog štiva su svakodnevno ispunjavali stranice dnevne štampe, a društvene mreže su bile preplavljene raspravama na temu "da li rijaliti zvezda uopšte ima pravo da piše".

Kija sada planira da se ponovo "lati pera".

- Skupljam skoro sve što se o meni objavljuje u dnevnim novinama i nedeljnicima. Isečem to i pošaljem baki i onda ona to sve slaže i čuva. Pročitam ponešto od toga, iako ima mnogo neistina, i nerviram se mnogo jer sam ja osoba koju iz takta izbace sitnice, a krupne stvari ne, jer tu imam rešenje ili nemam - ispričala je pevačica za "Meet Up" kod Milana Popovića, pa dodala:

- Najteže je bilo dok sam bila u "Zadruzi" jer tada nisam mogla da demantujem sve ono što se pisalo, a sad mogu putem društvenih mreža ili medija. Kako god, skupljam sve i čuvam na jednom mestu, pa razmišljam da jednog dana napravim knjigu o tome.

