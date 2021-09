PRAVO STANJE U DOMU ŽIVOJINOVIĆA: Drugarica Brenine snajke otkrila kako se ponaša Lepa Brena, Sandra nije mogla da poveruje?!

Spekulisalo da se da je Viktor Živojinović raskinuo sa Sandrom Miljaković zbog Lepe Brene, ali to navodno nije istina.

Njih dvoje su i prema navodima i dalje u vezi, vole se i lepo im je, a Sandra o Živojinovićima ima samo reči hvale. Prema navodima, jedna njena drugarica, Sandra je oduševljena Viktorovom porodicom, posebno Brenom.

- Sandra je prezadovoljna sa Viktorom, posebno je oduševljena Brenom i Bobom, i uopšte njihovom porodicom. Rekla je da će nam otkriti kakvo je njihovo pravo lice i golu istinu o svemu što se tiče njih - kaže Sandrina drugarica sa fakulteta za "Scandal!" prenose mediji i dodaje:

- Objasnila je da nije ni sanjala da neko ko je toliko popularan i moćan može da bude tako normalan i jednostavan. Kaže da je Brena uvek pita za roditelje, kako su, šta rade, treba li im neka pomoć… A što su domaćini veliki, to je Sandri najjači utisak, kad to pomene, najviše misli na Bobu koji obožava da kuva i da zove goste. On je gleda kao ćerku, Brena kaže ustane ujutru, pita sve šta će za doručak, obična je i neposredna. Kao sve druge majke, i to je ono što je Sandru dodatno osvojilo i zadržalo je uz Viktora. Mnogo mi je drago zbog nje, i ona je fina i vredna devojka koja nije jurila bogatog momka, već je sa Viktorom iz ljubavi - završava izvor.

Kurir.rs/Scandal

