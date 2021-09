SNAJKA DRAGANA OTKRIVA: Muža sam upoznala u političkoj partiji, sa svekrvom se odlično slažem!

Ovonedeljni pobednik kulinarskog takmičenja "Majke i snajke" na Kurir televiziji je porodica Marinković iz sela Batković kod Bijeljine.

foto: Kurir

Snajka Dragana, njen suprug Milan i svekrva Gina još su pod utiskom emisije u kojoj su kuvali, ali u kojoj su i odneli ovonedeljnu nagradu. Dragana je posebno oduševljena Rašom Vlačićem.

- Još uvek smo pod utiscima emisije, posebno posle emitovanja naše epizode. Za Seku i Rašu lično imam samo reči hvale, a posebno za Rašu, jer je učinio da se u emisiji osećam opušteno i prijatno kao u svojoj kuhinji - rekla je na početku snajka Dragana.

foto: Kurir televizija

Otkrila nam je i kako se upoznala sa suprugom Milanom, ali i kako se slaže sa svekrvom Ginom.

- Sa suprugom sam se upoznala u političkoj partiji, došla sam kao novi član, a on je bio predsednik mladih. Ali ljubav se nije desila tada, na prvi pogled, nego malo kasnije, kroz zajednička druženja i izlaske. Sa svekrvom imam odličan odnos, kao što ste imali priliku da vidite na malim ekranima. Naravno, imamo i mi ponekad nesuglasica, ali to je sastavni deo života. Trudimo se da ih brzo rešimo i ostavimo iza sebe. S obzirom na to da smo obe u horoskopu Ovan, funkcionišemo odlično. Ona je zaista na prvom mestu divna osoba, majka, baka, pa samim tim i svekrva. Uvek je tu za mene i moju decu - otkrila je Dragana.

S njom se slaže i njena svekrva Gina.

foto: Kurir Televizija

- Moja snajka Dragana je pre svega dobro i vaspitano dete. Jako je vredna. Svima nam je u kući draga. Slažemo se, poštujemo i međusobno pomažemo. Za sina, šta da kažem, dobar je čovek, vredan i odgovoran. Što se tiče emisije, mnogo je interesantna. Ima dosta smeha, šale, a najviše druženja, tako da se zaboravi na tremu i kamere. Seka i Raša su zaista fini ljudi. Njihov stav i ponašanje su dosta doprineli da i mi poželimo da učestvujemo u emisiji. Sve pohvale - rekla je Gina.

I njen sin Milan ima samo reči hvale za svoju suprugu.

- Dragana me je privukla svojom vrednošću i odgovornošću. Voli da eksperimentiše s hranom i to u 98 odsto slučajeva bude fantastično - iskren je Milan.

Svi su saglasni kako će potrošiti nedeljnu nagradu.

- Novac smo u dogovoru s mamom i suprugom ostavili na dečji račun - završava Dragana.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

55:15 MAJKE I SNAJKE S02E09