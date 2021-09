STANIJA ŠETA GOLA PO RIJALITIJU, A NJEN MARKO NE ZAOSTAJE: Starletin dečko skinuo majicu, cepa drva, a na telu MIŠIĆ DO MIŠIĆA!

Stanija Dobrojević nalazi se trenutno u rijalitiju gde često pokazuje zategnutu liniju, a to očigledno ne smeta njenom dečku Marku Marković.

Starleta je više puta istakla da voli svog dečka sa kojim je dve i po godine, kao i da ga neće prevariti u rijalitiju uprkos mnogobrojnim udvaračima. Ona privlači poglede svih, a Marko je sada objavio na Instagramu video u kom mu Stanija izjavljuje ljubav.

"Pozdrav za moju porodicu, Marko, volim te", pričala je Stanija za Crnim stolom.

On je pokazao i čime se bavi dok mu je izabranica u rijalitiju. Naime, Marko se latio poslova oko kuće, pa je uzeo da cepa drva i to bez majice. Svi su primetili koliko Marko vodi računa o svom izgledu, a on je kratko napisao: "Trenira se."

