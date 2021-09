ŽIKA I JELENA IZ ZANE ZAPLAKALI U EMISIJI! Ovako je protekao prvi susret sa Marinom: Ušla je DAMA sa bocom VISKIJA, to je bila ONA

Grupa Zana je u Kombank dvorani održala koncert povodom 40 godina karijere, a čitavu ceremoniju posvetili su pokojnoj Marini Tucaković, koja je svoju karijeru tekstopisca započela upravo pišući za grupu ''Zana'', a njih dvoje su sada gostovali u emisiji i zaplakali kada su čuli pesmu "Vlak".

foto: Printscreen/Premijera

- Posle godinu i po dana boravka u Americi, vratio sam se da napravim bend, i evo već 41 godinu živim život tog benda i stvarno sam ponosan. Muzika, pesme i tekstovi su napravili to da je bend opstao i našao svoje mesto u toj nekoj džungli. To je veoma naporno, teško i stresno, ali sada brod plovi mirno. Jelena je četvrta pevačica - priča Žika.

Žika se ovom prilikom, neposredno pred smrt čuvene Marine Tucaković, prisetio i prvog susreta sa njom pre 40 godina.

foto: Printscreen/Premijera

- Ušla je dama sa bocom viskija u budni, mislili smo da je to direktorka radija, podigla je noge na miksetu i ispostavilo se da je to bila Marina Tucaković. Poslušala je, bila u studiju par minuta, ostavila je kućni telefon i rekla da dođemo kod nje kući. Rekla je da oseća dobru energiju kod nas, počeli smo praktično da živimo zajedno. Ona je napisala oko šest hiljada tekstova, ona je i dan danas dopisni član ''Zane'' - priča Žika, našta se nadovezala Jelena:

- Ne zovu je za džabe mama. To je iz milošte i jer je ljudi osećaju, osećaju je kao mamu. Ona je povezala i Natašu Gajović i Natašu Živković i mene, ona je zaista mama - dodaje Jelena.

- Odmah sam se preko poruka čuo sa Futom kad je smeštena u Bolnicu - dodaje Žika.

- Prvo sam upoznala Marinu, pa tek onda Žiku. Marina mi je rekla da ''Zana'' traži novu pevačicu, za jedan rođendan sam dobila 5 ''Dodirni mi kolena'' ploča. Pitala me Marina ''Da li bi ti pevala u Zani'', to je bio šok za mene. Dvoumila sma se, jer nisam bila spremna za toliko veliku stvar. Marina je bila prva osoba koja me gurnula u taj svet - priča Jelena u ''Premijera Vikend specijalu''.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

