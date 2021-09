VRELE FOTKE ĆERKE HARISA DŽINOVIĆA: Zbog NJIH pevaču ne pada NA PAMET da je prati i gleda kako se PUĆI I IZBACUJE ZADNJICU! (FOTO)

Đina Džinović, ćerka je Harisa Džinovića (70), privlači veliku pažnju na društvenim mrežama, ali njen tata odbija da je prati na istima i da gleda kakve objave pušta u javnost, a zbog ovih Đininih fotografija je Haris ne prati na društvenim mrežama.

Šta o tome misli, koliko podržava nove trendove mlađih generacija, otkrio je u veoma otvorenom razgovoru Haris Džinović, jedan od najboljih pevača narodne muzike u regionu. On je otkrio da li prati ćerku na društvenim mrežama i šta misli o rijaliti programima.

- Ne pratim i ne pada mi na pamet. Da ja pratim kako je napućila usne, izbacila zadnjicu i sada je to glavna priča. To ne mogu nikako, vređa mi inteligenciju. Ili da gledam „Zadrugu“, „Parove“, ove rijaliti programe pa ne mogu to sebi dopustiti, zaista - priznao je Haris.

- Sada, uzmu mobilni u ruke i on ih vaspitava. Mobilni je glavna stvar u smislu edukacije. Evo, kod mene sedi u sobi i ne izađe po ceo dan da vidi šta mi radimo. Shvatam ja da stariji ljudi i roditelji nisu interesantni, to je bilo i kod nas. Jedva smo čekali da im vidimo leđa. Međutim, ima i drugih stvari, ne možeš 24 sata biti na telefonu, oči će ti ispasti i onda ta slikanja i postavljanje na Instagram i tako dalje. Ako je to glavna preokupacija, onda ja nisam pametan - objasnio je Džinović nedavno.

