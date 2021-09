UNIŠTILA SAM ŽIVOT I SEBI I SVOJOJ PORODICI! Luna priznala da je na OVA PITANJA spuštala glavu, a evo zbog čega se danas KAJE!

Luna Đogani ne libi se da govori o svojoj prošlosti, a sada se prisetila svog učešća u rijalitiju "Zadruga 1".

Naime, poznato je da je Luna tada bila ljubavnica Slobodana Radanovića, a sada je udata za Marka Miljkovića i ostvarena je kao majka.

Ipak, o prošlosti baš i ne govori s oduševljenjem, ali smatra da se sve desilo onako kako je trebalo.

foto: Printscreen/Magazin

"Mogu reći da sam u tom trenutku bezglavo dovela sebe u situaciju u kojoj sam, možda grubo zvuči, ali uništila sam sebi život. I sebi i mojoj porodici, možda nekome i sa druge strane, tako da mislim da ne postoji ništa veće i skuplje do toga", izjavila je Luna.

"Ma, ja kažem, da mi se sve to nije desilo, ne bih upoznala ni svog supruga, ne bih imala svoju ćerkicu, tako da...Bože, hvala ti, sve je tako trebalo. Ranije kada su me pitali za sve to, uvek sam spuštala glavu, a sada više ne. Idem podignute glave. Imam ćerku koju sam dobila sa muškarcem kojeg volim i više me ništa ne zanima", zaključila je u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen/Magazin

Kurir.rs/M.M.

