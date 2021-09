ŠOKANTNA ISPOVEST MAJE MARINKOVIĆ O ABORTUSU: Bila sam bez PARA, htela sam da zadržim Janjuševo dete, a sada sam psihički UNIŠTENA

Maja Marinković je u šokantnoj ispovesti otkrila sve o abortusu, Marku Janjuševiću Janjušu i svemu što joj se dešavalo.

"Da istina je, ja sam abortirala. Meni je iskreno teško da pričam o ovome ali ću sada reći sve."

"Janjuš i ja smo se rastali na Super finalu posle onog njegovog incidenta sa mojim ocem. U jednom trenutku sam rešila da uradim test na trudnoću pošto mi je kasnila. Nisam očekivala da će rezultat biti pozitivan. Sa mnom je bila i moja drugarica Ana Bulatović koja sve to može da potvrdi. Ja u tom trenutku nisam htela da imam kontakt nikakav sa Janjušem zbog cele situacije sa mojim ocem. Uradila sam test i test je bio pozitivan. Bila sam šokirana, nisam znala šta da radim, počela sam da plačem. Posle par sati sam rekla Ani da ga pozove pošto ja nisam htela da imam nikakvu komunikaciju sa njim da bismo videli šta ćemo", kaže Maja.

Napominje da je jedva nekako uspela da dođe do njega.

"Kad je čuo o čemu se radi on je rekao – važi, važi javiću se. Ali on je već sutra promenio broj telefona. Pokušavala sam na sve načine da dođem do njegovog broja jer ipak je to dete zajedničko. Nisam ga sama pravila. Došla sam do njegovog broja telefona, okrenula sam ga ali on nije želeo da se vidi sa mnom. Pokušala sam da ga ubedim još preko jedne drugarice da se vidimo kako bismo videli šta ćemo da radimo", rekla je Maja i nastavila:

"Jedna osoba, kojoj ne želim da pominjem ime, uspela je da dogovori moj i njegov sastanak. Našli smo se nas troje i on mi je tada rekao da njega moja trudnoća apsolutno ne interesuje. On sada u Zadruzi plasira priču kako je on meni rekao da rodim, što nije istina. To što on priča da je rekao kako će sve priuštiti tom detetu je laž. Janjuš je rekao – ako želiš da nam dete bude Željko Kulić ti ga rodi. On dakle ponižava tuđe dete što je ružno jer je i sam otac ženskog deteta. Bio je u fazonu da ga ne interesuje to, baš je bio grub prema meni, a ja sam psihički uništena."

Napominje kako joj je Janjuš rekao da je do 9. meseca neće viđati.

"Pošto sam zbog kazni izašla iz Zadruge bez honorara nisam želela da govorim svom ocu o tome, bila sam bez novca u tom trenutku, samo sam želela da on plati taj abortus. Druge opcije nije bilo. Ja sam želela da sačuvam to dete jer sam ja Janjuša toliko volela da je to bilo bolesno. Ali on nije želeo da čuje. A ja nisam imala drugu opciju. Najviše me je povredilo to što je on znao da ja idem na abortus a on se noć pre slika sa Anom Korać i njenim psom i govori kako je to njihov sin, dok za moje dete neće da čuje. To ni najgori monstrum ne može da uradi. Ja se iskreno nadam da Ana to nije znala jer ipak je ona žensko i sutra treba da bude majka", rekla je ona za "Avaz TV".

Govoreći o Filipu Caru, Maja kaže da su se oni čuli i videli kada se vratila sa mora.

"Posle toga sam otišla na more a kada sam se vratila Filip Car i ja smo se čuli, počeli smo da se družimo i to je preraslo u emotivni odnos. Provodili smo 40 dana svaki dan zajedno pre nego što je on ušao ponovo u Zadrugu. On mi je pomogao da prebrodim taj period", rekla je ona.

O ulasku u Zadrugu 5, Maja kaže:

"Kad uđem sa Janjušem neću imati nikakav odnos, a što se Filipa tiče mi jesmo u nekom emotivnom odnosu i nadam se da će me ispoštovati i da neće napraviti grešku. Ali ako napravi, ja tu ne mogu ništa. Ja da pravim scene i da se ponašam kao što sam se ponašala - nema šanse."

