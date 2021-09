NATAŠA RADAN PRIZNALA EMOCIJE PREMA PEVAČU: Volim Amar Gileta, mislila sam da sam RAVNODUŠNA, ali NISAM!

Bivša zadrugarka Nataša Radan je na svom Instagram profilu objavila video snimke sa jednog prestoničkog splava, gde je iz prvih redova slušala pevača Amar Gileta, s kojim je bila u emotivnoj vezi kako je otkrila u rijalitiju "Zadruga".

Naime, Nataša je vidno raspoložena snimala svaki pevačev korak. Radanova se u jednom trenutku i popela na binu, dok je Gile u rukama držao buket crvenih ruža. Bivša zadrugarka zagrlila je pevača, a onda i zaplakala i kroz suze pevala srceparajuće stihove zajedno sa Amarom.

foto: Printscreen/Instagram

Sada se Nataša Radan oglasila te je otkrila kako je došlo do susreta sa pevačem.

- Pravo da ti kažem svi znaju za ono naše prepucavanje, peckao je on mene, peckala sam i ja njega, iskreno ja sam izbegavala njegove nastupe evo već par meseci - rekla je Nataša, pa dodala da je pomislila da je ravnodušna te je odlučila da posle toliko vremena ode na njegov nastup:

- Juče sam odlučila da odem jer me on kako bih rekla više ne zanima. Bila sam u fazonu izlazim zbog sebe, sve što se dešavalo sa njim je prošlo, ravnodušna sam i to je to - kaže bivša zadrugarka te dodaje da je ipak shvatila da nije tako, i da je neke stvari radila u trenutku slabosti:

foto: Printscreen/Instagram

- Međutim nije tako... Nemam šta da kazem osim da ja njega stvarno volim, kako god to zvučalo i bilo smešno ili nerealno, on je za mene nekako poseban. Žao mi je što su se dešavale bezvezne i ružne stvari između nas. Ali jednostavno na njegove prozivke nisam mogla da ostanem imuna, tako da sve sam to nekako radila u trenutku slabosti.

Za sam kraj Nataša je otkrila da je i dalje pod utiskom, i da se nije nadala da će njihov susret posle svega proći ovako:

- Ja sam u svakom slučaju još uvek pod utiskom. Nisam očekivala da će nas susret biti ovakav. Ali u svakom slučaju drago mi je da je ovako kako jeste. I nadam se da od sada nećemo imati to koškanje preko novina i portala - završila je Nataša Radan.

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/Republika/S.Telegraf

Bonus video:

00:43 ŠOK OBRT! BIVŠI LJUBAVNICI PONOVO NA OKUPU! Nataša Radan i Amar Gile u ZAGRLJAJU, popela se na binu, a onda su PALI I POLJUPCI!