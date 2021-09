JOŠ UVEK SE NAVIKAVAM DA NINA NEMA! Teodora Džehverović otvorila dušu o odlasku dečka i ženidbi svog brata!

Teodora Džehverović je otvoreno govorila o svemu što je trenutno tišti, ali i lepim događajima u njenom životu.

Teodora se odmah osvrnula na svadbu njenog brata Save Džehverovića koji se oženio svojom dugogodišnjom, 15 godina mlađom devojkom Adrijanom Kadar:

- Okej sam, na milion strana, što je za mene normalno. Ja ne mogu da pobegnem od toga, jednog dana će se smiriti. To je moj normalan život. Imali smo jedan lep događaj, možda najlepši u mom životu do sada. Moj brat se oženio i to osobom koju mnogo voli.To je jedna iskrena ljubav, i ne bih previše pričala o njima jer je to jedna posebna ljubav i ne postoje reči kojima bih opisala njihov odnos. Mnogo mi je drago što su izdržali i što je Dada pored mog brata i nadam se da će ona biti majka njegove dece. Bilo mi je samo u glavi samo da sve prođe kako treba. Momak Nino me je skoro napustio i na to se navkavam. U stanu sam u kojem smo zejedno počeli da živimo nedavno-- kazala je Teodora u emisiji "Hype Specijal".

