ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Krasni odlepio za 30 godina mlađom maserkom!

Drage moje abronošice, evo me opet. Prikupila sam pričice i jedva čekam da ih pročitate i pokušate da odgonetnete ko su njihovi glavni akteri. Odmah počinjem jer znam da ste nestrpljivi.

Prva osoba o kojoj vam danas pišem je jedan ultrapoznati glumac. Neka se zove Krasni. On je godinama na sceni, na takozvanim daskama koje život znače, poznat po mnogim ulogama, ali o njegovom privatnom životu ne zna se mnogo. Čuva ga kao zmija noge. Međutim, Krasni ima problem s kičmom, pa mu je doca preporučio da ide na masaže, ali se njemu ta ideja nije dopala. Jedva su ga ubedili da proba, a sada ne mogu da ga izvuku iz salona. Toliko je zaređao da je njegovim kolegama postalo sumnjivo što je toliko zapeo za masiranje.

Prava istina je da je vremešni umetnik odlepio za maserkom, iako može da mu bude ćerka. Razlika je 30 godina. Toliko je odlepio da se licka ne bi li ga primetila. Svakodnevno flertuje s njom, tražio joj je broj telefona, ali devojka ne želi ništa s njim jer je razlika u godinama velika. Odbijala je nekoliko puta njegov poziv za kafu, ali on ne odustaje. Maserka već razmišlja da promeni salon jer ne želi da se ubeđuje s vremešnim glumcem.

Druga ekskluzivica tiče se jedne naše pevačice, koju ćemo zvati Brbljivica. Ona je već dugo u poslu, ima dovoljno prihoda da živi lagodnim životom, ali nema sreće u ljubavi. Kažu da joj je baš teško da nađe partnera na duže staze, ali niko ne zna koji je razlog što njene veze brzo pucaju. Ali, kako mi je rekla jedna ptičica, ona se sada ozbiljno zaljubila. I to u jednog biznismena, koji je izuzetno popularan među ženama. A kako i ne bi bio kad je mlad, lep, zgodan, uspešan, bogat. Kažu mi mnoge moje abronošice da je dobar plen, a u seksu zakiva. E, Brbljivica se sada svim snagama trudi da ga osvoji. Zove ga, piše mu, šalje mu svoje slike, ali on nije zainteresovan. Uljudno joj se javi, priča s njom, odgovori joj na poruke, ali je postavio granicu koju neće da pređe. On ne želi da bude s poznatim ženama. Imao je pre nekoliko godina jedno takvo iskustvo i opekao se. Tada je rekao - nikad više. Brbljivici je to jasno stavio do znanja, ali ona ne gubi nadu pa je nastavila da ga zove. Uporna je, po gradu samo o njemu priča, ali se on ne da.

Eto, društvance, to bi bilo sve za ovu nedelju, čitamo se i sledećeg utorka.

Ljubim vas.

