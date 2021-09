STIŽU RODE! Vanja Mijatović o svadbi i proširenju porodice

Više od dve godine naša današnja gošća Vanja Mijatović uživa u ljubavi sa svojim izabranikom, a nakon vereničkog prstena kojim je zaprosio Aleksandar, javnost se pita kada će svadba koju je najavila.

foto: Kurir televizija

- Svi me pitaju za svadbu, a ja nemam odgovor. Hteli smo prošle godine, pa ove godine da pravimo, tako da mislim da će to ostati za sledeću godinu. Živimo zajedno, planiramo porodicu, napravićemo sigurno neku žurku da se proveselimo svi ali videćemo kad će to biti. Mislim da će to najverovatnije biti sledeće godine. Pričamo o tome šta bi ko voleo, ali ništa konkretno nismo rešili. Volela bih da ga iznenadim nekako. Nismo još stavili datum na papir. - rekla je pevačica.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

