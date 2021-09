CECA OPET ODBRUSILA BOSANCU I DŽIDŽI: To je vama bio žestok napad na mene? Primitivni humor!? To niti je žestoko, niti duhovito!

Ceca Raznatović je došla na današnje snimanje emisije "Zvezde Granda" odlično raspoložena.

Ipak, predstavnike medija zanimalo je kako gleda i komentariše sukob sa Bosancem i njegovom ćerkom Džidžom, sada, nakon što je pomenuta epizoda izazvala mnoštvo polemika u javnosti.

- Nemam komentar na to, sve ste čuli. Da li to treba da se komentariše? Šta sam ja rekla za bilo koga loše? Za mene je rečeno, a ja moram da se branim. To je bio samo konkretan primer, ja sam bila uvređena, valjda ste to videli - rekla je Ceca.

Ona je istakla i da napadi na nju od strane pojedinaca iz žirija nisu žestoki i da je to prost humor.

- To bilo žestoko? To je primitivni humor, to nije žestoko, a nije ni duhovito - istakla je Ceca pre nego što je otišla na snimanje.

