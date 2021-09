DARA BUBAMARA RASKINULA SA TONIJEM ZBOG MILIONERA IZ MONTE KARLA: Pevačica uplovila u novu romansu sa bogatašem, ovo su DETALJI

Dara Bubamara raskinula je vezu sa Markom Dujakovićem Tonijem i to zbog milionera iz Monte Karla.

Pevačica nije više u vezi sa dečkom, a upoznala je milionera koji živi u kraljevini, ali je našeg porekla. Kako saznajemo, on ima 35 godina i upoznao ih je prijatelj koji tamo živi.

Između njih su proradile emocije na prvi pogled i odmah je Toniju rekla da je najbolje da se raziđu. Njemu nije bilo pravo, naročito kada je saznao da je zamenjen uspešnim biznismenom.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, u poslednje vreme Dara se sa Tonijem nije pojavljivala na javnim mestima, a nije ni objavljivala fotografije na Instagram. Ovako je nekada pričala o dečku:

- Sa Tonijem sam se upoznala u kafiću, dopisivali smo se duže vreme, ni on ni ja nismo mislili da će tako da bude. Podudarile su nam se energije, srodne smo i dobre duše, on mene doživljava kao svoju vršnjakinju, on je voleo starije žene uvek, dosta je zreo za svoje godine.

foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/LJ.S.

Bonus video:

00:15 DARA STVARNO ZNA DA OČARA JAČI POL: Pevačici sevnula zadnjica u prekratkom šortsu i mrežastim čarapama! ŽIVA VATRA! (VIDEO)