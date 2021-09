ŠOK ISPOVEST ŠAŠIĆEVE BIVŠE ŽENE: Tretirao me kao ROBA, malo je falilo da se UBIJEM, trpela sam SVE! Evo kako je pevač reagovao

Bivša žena pevača Željka Šašića Katarina Lazić, koja je izašla u javnost s pričom da joj folker otima automobil koji joj je ranije poklonio, sada je ogolila dušu, pa je u ispovesti otkrila da je htela da digne ruku na sebe zbog toga što joj je veza sa zvezdom bila poput pravog pakla.

Naime, Lazićeva tvrdi da je pevač od nje hteo da napravi ženu koja će da bude samo domaćica i ništa više, pa je omalovažavao, govoreći da je svaki njen posao bezvredan i da pored njega nema potrebe da zarađuje i pravi karijeru.

foto: Printscreen/Premijera

- Željko i ja smo se davno rastali i s moje strane više ne postoje nikakve emocije. Bila sam mlada kad sam s njim ušla u ceo odnos. Sve je bilo idealno dok razlika u godinama nije počela da pravi problem. Posle su počeli problemi sa Sofijom, sa Sonjom, a ja sam ga savetovala da se normalno ponaša. Sonja ga je tužila jer nije plaćao alimentaciju za dete, a posle je naš odnos polako krenuo da se ruši. On je postajao sve hladniji i sebičniji prema meni da bi na kraju svaku priliku koristio da me vređa. Od vatrene ljubavi koju smo imali došli smo do hladnog odnosa. On je u narodu predstavljen kao paćenik, a da ga je Sonja ostavila zbog Lukasa totalno je netačno. Mogu da razumem što ga je Sonja je ostavila, imala je sigurno svako pravo jer je i nju, kao i mene, tretirao kao roba. To nijedna žena neće da trpi, a meni je pričao da je ona ta koja je naporna, sebična i tako dalje. Trudila sam se da ništa ne dospe u novine jer sam znala koliko mu je na kraju bilo teško što sam ga ostavila - priča Katarina.

Šašićeva bivša tvrdi da je rešila da se odseli iz pevačevog stana kada više nije mogla da podnese njegovo bahato ponašanje i činjenicu da joj život stagnira na svim poljima.

- Napustila sam Željka kada sam bila svesna toga da više ništa ne želi da uradi za mene. Ponašao se kao da se ceo svet vrti oko njega, svako veče nam je bila puna kuća ljudi. Dolazilo mu je društvo, pijančili su do jutra, od buke i dreke nisam mogla da spavam i radim. Kad pričam o poslu, govorio je: "Šta ćeš ti da radiš, mi nemamo ništa od tvog posla", hteo je da budem kod kuće i da ništa ne radim. Hteo je da me ponizi u svakom trenutku. Malo je falilo da dignem ruku na sebe u trenutku kad sam bila najtužnija. Bila sam depresivna jer sam trpela torturu, o kojoj niko ništa nije znao. On je generalno kukavica, ali, kad su žene u pitanju, glumi da je jak. Da je neki otac, ostao bi uz ćerku Sofiju, povukao bi je sa sobom, borio bi se, ali je odustao. Nije se borio - rekla je Lazićeva, koja je prokomentarisala i šta se trenutno dešava sa autom koji joj je Šašić oduzeo:

foto: Damir Dervišagić

- Od auta sam se oprostila jer ko zna šta je uradio s njim. Sad on treba da izađe u javnost i obrazloži zašto se auto više ne traži u policiji. Verovatno mu je neko rekao da se kola vode na njega i zato je hteo da ga otme. Za pravdu sam spremna sve da uradim i zato se borim.

Katarina tvrdi da je bila uz pevača u njegovim najtežim trenucima, kada je, uprkos tome što ju je tretirao kao roba, pokušavala da sačuva vezu i otkriva da je Željko imao anksiozne napade svaki put pred javni nastup.

- Trpela sam njegove depresije, probleme sa anksioznošću, išla sam čak i na tezge da ga bodrim da mu bude lakše. Sve sam radila da budem dobra supruga, a on sve da me ponizi. Ne znam ni sama kako sam tako mlada uspela da istrpim sve s njim. Kad smo se rastali, nastavili smo da se čujemo, prijateljski smo pili kafe i verujem da ljudi treba da ostanu dobri i posle rastanka. Taj odnos me je gušio i na kraju sam se spasla - kaže Lazićeva.

- Nemam reči stvarno. Možda je od ovog virusa - kratko je poručio Šašić za "Kurir".

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/S. Telegraf/Republika