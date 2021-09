RADE JE TRANZISTOR IZ BEČA, A ZVERKA PUJAS IZ LESKOVCA: Golubović ide sa Lazićem na sud, a kaže da nema pojma ko je Bogunović!

Bivši učesnik rijalitija Kristijan Golubović osvrnuo se na svoj sukob sa Radetom Lazićem, s kojim se zavadio tokom trajanja "Farme".

Njihov sukob će, po svemu sudeći, dobiti sudski epilog, a Kristijan je gledaocima ispričao da je išao da da izjavu povodom Lazićeve prijave za ugrožavanje sigurnosti.

- Onaj Lazić, tranzistor iz Beča, je podneo prijavu protiv mene... On preti, preti, preti meni isto, kao da će da me bije, ja sam vreća g*ovana, ovo-ono, i onda brže-bolje ode u policiju i prijavi me za ugrožavanje sigurnosti. A kako, ne znam, 1.000 kilometara, Beč - Beograd... Laje odande, slabo lavež dolazi do mene, i onda ja kada samo malo jače odlajem, onda on ode u policiju i prijavi me. Ne znam kako nekome ugrožavam sigurnost na hiljadu kilometara, to još nije naučno dokazano. Rekao sam da ne znam ko mu mrda kavez tamo daleko, on je tamo daleko, ja sam ovde daleko, gde cveta limun žut, takvu sam dao izjavu - u svom stilu objasnio je Kristijan.

On se u razgovoru osvrnuo i na prozivke Aleksandra Bogunovića Zverke, aktuelnog učesnika "Zadruge", nekoliko dana uoči ulaska u rijaliti. Iako je Zverka pričao da se njih dvojica poznaju iz zatvora, Golubović tvrdi da ga u životu nije video.

- Rijaliti lajavci, kao ovaj sad Bogunović, kako se zove, beše... Kaže da on mene zna iz zatvora, a ne poznajem čoveka, "no name (engl. bez imena)". Nisam ga video nikad u životu, ja ga prozvao Fran Pujas iz Leskovca, u pokušaju... Kao, tetovirao lice - pričao je Kristijan u emisiji "Pitam za druga".

