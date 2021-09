MIROSLAV ILIĆ STIGAO NA SUĐENJE ZA OČINSTVO?! Pevačeva LJUBAVNICA u Palatu pravde ušla nasmejana, LEPA BRENA joj čuva leđa

Mirjana Antonović, bivša ljubavnica Miroslava Ilića s kojim je na sudu zbog dokazvanja očinstva sina Devina, stigla je u Palatu pravde.

Podsetimo, Antonovićeva, s kojom je Miroslav Ilić bio pre 30 godina u vezi dok je bio u braku, na sudu je sa pevačem kako bi dokazala da je Miroslav njegov otac.

Mirjana je stigla u pratnji advokata nasmejana, raspoložena. Kao i uvek, bila je doterana u beloj košulji sa kratkom bundom. U Palatu pravde je stigla i Lepa Brena, koja je velika podrška Mirjani. Pevačica je inače predložena za svedoka i danas daje izjavu.

Kako smo nezvanično saznali, pevač Miroslav Ilić stigao na suđenje, ali je stigao ranije kako bi izbegao novinare.

Inače, Mirjana je ranije za Kurir govorila je o DNK testiranju.

- Devin i Miroslav su primili sudski nalog da prilože svoj DNK. Devin je to odmah priložio, a Miroslav je odbio i pravi se lud. Može mu se pošto ovde još uvek vlada taj arhaički zakon iz mračnog doba koji podržava takve neodgovorne ličnosti. O izmeni tog zakona uopšte ne bi trebalo da bude bilo kakve diskusije, već odmah treba i mora da se izmeni. On udara direktno po ćeliji familije i uništava celokupnu naciju. Sad mora i sudstvo da se maltretira oko skupljanja raznih dokaza da bi došli do odluke. To košta sve nas, a i sve vas, vremenski i novčano. Ja do juče nisam znala da taj ceh plaća srpski narod, a ne krivac. Šokirala sam se, pošto u Americi taj koji izgubi slučaj plaća sve troškove.

Mirijana, koja živi sa sinom Devinom u Americi, odlučila je da ne dopusti da slavuj iz Mrčajevaca izbegne DNK test i tako narodu pokaže da je Davin zaista njegov sin.

"To što Miroslav pokušava da pobegne od DNK analize je suviše smešno. Mi ne planiramo da dolazimo tokom leta u Srbiju jer smo taj put odložili do kraja godine. Gde god da pobegne ne može da se sakrije jer uvek u Beogradu možemo negde da se sakrije. Može da se krije gde god želi, ali ne može da pobegne od sebe. Do sada sam mislila da će Miroslav doći sebi. Svaki put sam pokušavala da nađem opravdanje za njegove postupke, međutim više neću jer me je povredio kada je rekao da ne želi da upozna svoga sina. Oni su se dogovorili telefonom da se nađu, ali je Gordana zapretila Miroslavu i on nije došao", rekla je ranije Mirijana.

