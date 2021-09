ZOLI SAM PLATILA KREDIT OD 20.000 €, A ON SE KOCKA I PIJE LEKOVE: Miljana ŠOKIRALA izjavom, a roditelje šalje u TURSKU na lečenje

Miljana Kulić prvi put je govorila o svom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom, svojim bolesnim roditeljima, begu iz Zadruge 5, ali i povratku u rijaliti.

Temperamentna Nišlijka je priznala i da je vratila Zolin kredit od 20.000 evra, kao i kockarske dugove koje je napravio, ali da njihova veza nije opstala zbog toga što Zola koristi nedozvoljene supstance.

foto: Printscreen

- Smučilo mi se da večito ćutim i ispadam najgora. Ne želim više nikoga da štitim, pogotovo ne Zolu koji me je godinama samo iskorišćavao - počela je svoju ispovest Miljana i otkrila kada je i zbog čega došlo do prekida ovog odnosa.

- Raskinuli smo nedavno, ostavila sam ga jer nisam mogla više da podnesem njegovo ponašanje, poroke, i celokupan način života. Shvatila sam da me samo koristi za novac. Želeo je preko mene da uđe u rijaliti, a kada je shvatio da ne može pokušao je ponovo da mi iznudi pare za dugove - rekla je Kulićeva, koja tvrdi da je umorna od rešavanja Zolinih kockarskih računa.

- U proteklih godinu i po dana ja sam tom čoveku otplatila kredit od 20.000 evra, plus sam vratila sve njegove kockarske dugove. On se opet kockao, ispričao mi je da ponovo duguje, i to 50.000 evra. Kada sam mu rekla da mu neću dati pare, počeo je emotivno da me ucenjuje i govori kako ja želim da ga ubiju, skroz je poludeo - ispričala je Miljana i dodala da je najviše od svega boli saznanje da je sa njom bio samo iz koristi.

foto: Nemanja Nikolić

- Shvatila sam da me ne voli jer on trenutno nema emocije. Ne voli nikoga, ni svoju majku ni sebe. Ne mogu očekivati ljubav od takvog čoveka. Otišao je od majke, sada živi sa nepoznatim ljudima, koji su bili njegovi fanovi i koji se isto kockaju i drogiraju - rekla je rijaliti zvezda koja je, kako tvrdi, svesna da sa čovekom poput Čolića nema perspektivu.

- On živi tako što ceo dan prespava, probudi se oko šest po podne. Nema para za drogu pa uzima raznorazne zamenske lekove kao najgori narkoman. Onda jede, kocka se, i tako obeznanjen ponovo legne da spava. Savetovala sam ga da ode na lečenje, ali on odbija. Šta će meni to? Ja sam majka, i ne želim da sa takvom osobom provedem život - odlučna je Miljana.

- Nameravam da se posvetim sebi i svojoj porodici. Kada god sam sa Zolom on hoće da se ugojim, da budem što gora. Vreme je da počnem da mislim na sebe. Za nedelju dana se vraćam u Zadrugu. Hoću da napravim šou i zaradim dovoljno novca za sebe, sina Željka i porodicu - rekla za kraj Miljana.

foto: Printscreen

Miljana je progovorila o teškom zdravstvenom stanju i borbi koju njeni roditelji Marija i Siniša vode sa kancerom.

- Mama i tata u oktobru idu u Tursku kako bi tamo uradili skener i analize koje ovde ne mogu da odrade. Za sada, hvala bogu, sve ide kako treba, rezultati su dobri, ali planiram da deo novca odvojim za njihovo lečenje, ukoliko to bude bilo potrebno - rekla je Kulićeva.

foto: Printscreen

