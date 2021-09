RAŠIRILA NOGE U USKIM HELANKAMA I VRTI SE OKO OBRUČA: Milena Ćeranić pokazala koliko je razgibana, muškarci lude od njenih POKRETA

Milena Ćeranić rešila je da se posveti svom telu, pa je pokazala čime se sada bavi.

Pevačica je objavila seriju fotografija gde u uskim helankama i topu izvodi akrobacije oko obruča. Kako je sama priznala to joj je prvi čas, pa se pohvalila na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Milena je rešila da savlada ples oko obruča i zadivila mnoge, a posebno muškarce koji ne mogu da se dovoljno nagledaju njenog izvajanog tela.

foto: Printscreen/Instagram

Ćeranićeva se nedavno dotakla i svog emotivnog statusa, ali i priznala kakva je u ljubavi.

"Volim da volim, mislim da bi to trebalo svakome da bude satisfakcija u životu. I volela sam i voleli su me, ne mogu da se požalim, samo ne kažem da su umeli. Lako je mene voleti, ali negde prebroditi taj prvi momenat dok me ne upoznaš i ne vidiš kakva sam zapravo jeste teško, ali kasnije ne vidim razlog zašto neko ne bi bio siguran u mene, a uvek imala taj problem nesigurnosti sa druge strane", pričala je jednom prilikom Milena.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ.