CECA POKAZALA TELO KAO IZVAJANO! Ražnatovićeva došla na snimanje Zvezda Granda u providnoj haljini, u prvom planu BUJNE GRUDI!

Svetlana Ceca Ražnatović uvek se posebno potrudi oko stajlinga kada ide na snimanja, a ovaj put došla je na Koštunjak u provokativnom izdanju.

Ceca je odabrala providnu kreaciju sa čipkom i izvezenim detaljima i oduševila sve prisutne, a kosu je skupila u rep. Pevačica je imala crveni karmin i tamne naočare, pa nasmejana ušetala u studio.

foto: Printscreen/Instagram/Zvezde Granda

Duboki dekolte takođe nije izostao, a Ceca je kada je ušetala u studio "Zvezda Granda" ćaskala i smejala se sa kolegama iz žirija.

foto: Printscreen/Instagram/Zvezde Granda

Podsetimo, nedavno je Ceca imala sukob sa Draganom Stojkovićem Bosancem, kada joj je rekao da je samo "popularna pevačica", pa je ona pitala zbog čega to nije njegova ćerka. Ovako Ceca kasnije prokomentarisala taj slučaj:

foto: Printscreen/Instagram/Zvezde Granda

- Nemam komentar na to, sve ste čuli. Da li to treba da se komentariše? Šta sam ja rekla za bilo koga loše? Za mene je rečeno, a ja moram da se branim. To je bio samo konkretan primer, ja sam bila uvređena, valjda ste to videli - rekla je Ceca.

foto: Printscreen/Instagram/Zvezde Granda

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:17 MAMA DŽEHVA SE NE ODRIČE SVOG POSLA: Goca i dalje konobariše na svadbama! Pogledajte hit ples na veselju sa ovom zvezdom Granda!