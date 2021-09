CELA DRAMA MIRJANE I ILIĆA POČELA JE OVAKO: Zajedno išli na turneje do ušiju zaljubljeni, ona tvrdi da imaju SINA, a sad se SUDE!

Završeno je još jedno ročište u Palati pravde povodom slučaja Miroslava Ilića i njegove bivše ljubavi Mirjane Antonović, koja na sudu pokušava da dokaže da je pevač otac njenog sina, a o akterima ove priče u javnosti se govori već decenijama.

Na suđenju je bila i Lepa Brena, koja je svedok u ovom postupku. Miroslav, Brena i Mirjana su odvojeno izašli iz Palate pravde, a oni su proveli oko pet sati na suđenju. Advokat nije dozvolio pevaču da daje izjave za medije. Na pitanje kako je prošlo suđenje, rekao je da je zdravstveno dobro.

foto: Damir Dervišagić

- Suđenje se nastavlja - rekao je advokat Mirjane Antonović po izlasku iz Palate pravde, dok je Brena imala komentar o svom odnosu sa Miroslavom:

- Ja komuniciram sa svima i ni sa kim nemam problema, pa ni sa Miroslavom, ali komunicirali smo preko sudije. Striktno nam je rečeno da je suđenje zatvoreno za javnost. Ovo je 21. vek i veoma je lako utvrditi preko DNK da li je neko otac detetu.

Antonovićeva, sa kojom je Miroslav Ilić dugo imao aferu tokom braka sa ženom Gordanom, na sudu je sa pevačem kako bi dokazala da je on otac njenog sina Devina. Miroslav je, inače, i dan danas u braku sa Gordanom. Mirjana već godinama objavljuje njene i Miroslavljeve fotografije iz perioda ljubavi na kojima je vidno da su se voleli, a mnogi komentarišu da Devin likom istinski podseća na ovog pevača.

Ona je objavila i knjigu o ljubavi sa Ilićem, o kojoj se naširoko pričalo i pisalo.

Mirjana je početkom 2020. godine na društvenim mrežama otkrila sledeće:

foto: Ana Paunković

- Dragi moji prijatelji, podnesak od Miroslava Ilića je stigao. Gospodin tvrdi da neće da priloži DNK zbog toga što želi da se utvrdi da li sam ja zaista Devinova majka. Da li je istina da je Daniel Antonović bio operisan? Želi da utvrdi da Daniel zna za ovo suđenje (bez obzira na to što je Daniel već priložio svoj DNK). Nije mi jasno da srpsko sudstvo dozvoljava ovakvo odugovlačenje i manipulacije. Mora da se i sudije nerviraju. Miroslav je imao nalog od osam dana da se izjasni da li će priložiti DNK ili ne. On se na taj nalog nije odazvao. Sad izmišlja krive Drine u nameri da ponovo što više odugovlači proces, ismejava srpsko sudstvo i pravi budalu od srpskog naroda. To je zaista sramota! Miroslave, sve te podatke ćeš dobiti i možda i uspeš da izmanipulišeš srpsko sudstvo, ali međunarodno nećeš sigurno. Miroslave, ti sramotiš muški rod, a još više svoju naciju!

Miroslav i Mirjana su, kako se ranije pisalo, dugo zajedno išli na njegove turneje, družili se sa njegovim prijateljima i putovali po svetu. Bili su do ušiju zaljubljeni jedno u drugo, a ona neretko javnost podseti na pikanterije iz njihovog nedašanjeg odnosa.

- Koji je ovaj Miroslav? - napisala je jednom prilikom na Fejsbuku Mirjana, jasno aludirajući da ne prepoznaje nekadašnjeg ljubavnika.

Poznato je da su se upoznali tokom njegove, Brenine i Popovićeve turneje u Americi, a varnice su zaiskrile čim su se ugledali. Ljubav je trajala godinama, sve dok Miroslav nije odlučio da prekine vezu, ali i svaki kontakt. Mirjana je tada već rodila sina Devina.

Ilić je svojevremeno tužio Antonijevićevu za - proganjanje.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

- Zaista mi nije jasno zašto je to učinio. Mislim da više ne zna šta će, ne bi li zaustavio suđenje. Tužba je smešna i besmislena. Izgleda da su mu ovo poslednji trzaji kako bi nas nagovorio da odustanemo od celog slučaja, što se neće desiti. Nakon svih pokušaja da obustavi slučaj, ceo proces je vraćen na Vrhovni sud i zakazano je ročište. I, šta ćemo sada?! Sada Miroslav pokušava da izmanipuliše sve. Odlučio je da podnese krivičnu tužbu protiv mene u kojoj me tereti za proganjanje. Nije mi jasno, kako je to moguće činiti sa tako velike daljine? Očigledno je da nešto ponovo petlja. Umesto da pošteno okonča celu situaciju, i dalje je uporan. Sve što je naveo, mora da je laž, pošto ga ne proganjam ja, već ga samo proganja njegova nečista savest. Ako nepravda privremeno pobedi i Miroslavu je baš tolika želja da vidi majku svog deteta u zatvoru, zamolila bih svoje prijatelje u Srbiji da mi povremeno dođete u posetu - rekla je nakon njegove tužbe.

Mirjana je, inače, svojevremeno ispričala da je Ilićeva supruga Gordana glavni krivac što se on posvađao s Brenom i Sašom Popovićem.

- Gordana je oterala sve ljude od njega, posebno nije volela Brenu i Sašu, jer su se družili sa mnom. Ubedila ga je čak da je Brena krišom htela da uzme čašu iz koje je pio za DNK analizu - kazala je jednom prilikom Mirjana.

foto: ATA Images, Nemanja Nikolić, Shutterstock

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:16 Mirjana Antonović nasmejana u kratkoj bundi stigla na sud