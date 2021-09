VELIKI HIT MILETA KITIĆA TREBALO JE DA PEVA BALAŠEVIĆ: Bog mi je poslao tu pesmu, stajala je 7 godina!

Mile Kitić otkrio je tajnu koja leži iza njegovog velikog hita koji se sluša i dan danas.

Pevač poznat po folk numerama mislio je da je njegova pesma "Kraljica trotoara" više pop, pa je u početku nije želeo.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

"Kad sam izašao iz Južnog vetra Bog me pogledao, drug klepeće po gitari, bila je tu moja žena Marta. Rekao mi je da pesma nije za mene, da je za Balaševića, da se on ispriča, to je više pop. Meni se to svidelo, snimao sam kod Kemiša i Bog mi je poslao tu pesmu. Steva mi je rekao da je ta pesma stajala 7 godina", rekao je Mile Kitić.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

"Ja sam sarađivala sa Stevom, čula sam je prva, ja sam odmah znala da je to veliki hit", dodala je Elma Sinanović.

"Ja to nisam osetio, kad ja kažem da ne valja to je hit. Kad kažem da će sve da valja, to ne bude ništa", rekao je Mile kroz smeh u emsiji "Ami Dži šou".

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Kurir.rs/K.Đ.

