CAR BI GURNUO I U ŠTEKER, A MAJU JE STIGLA KARMA: Sanja Stanković bez dlake na jeziku o bivšem dečku i drugarici! SRAMOTA ME!

Bivša zadrugarka Sanja Stanković dotakla se svoje bivše ljubavi, Filipa Cara, koji je uplovio u vezu sa Sandrom Čaprić.

Sanja je najpre prevrnula očima na pomen njegovog imena, ali onda ipak dala svoj komentar.

foto: Printscreen/Red Tv

- Sandra je meni gotivna devojka, ali nekako kada bacim pogled, ona me podseća na mene u odnosu sa Filipom. A Filip je takav, nestašan dečačić koji voli da švrlja, znala sam da će takav biti ako uđe u "Zadrugu" bez Maje, on ne može bez ženske pažnje, ma koliko god voleo neku devojku. On je takav, on je ku*var. Mene je sramota što sam bila s njim, ali on bi bukvalno gurnuo u šteker - priča Sanja u jednom dahu.

foto: Printscreen

- Što se tiče Maje, bile smo jako dobre drugarice. Ona je bila na mom rođendanu, odjednom mi je rekla da žuri i da mora da ide, kao da nešto završi... Meni je posle stigla poruka od nekoga da je ona sa Filipom, pitala sam je da li je moguće da je zbog njega napustila moj rođendan, ona je rekla da nije, da je trebalo samo tako da ispadne, da nije s njim... To sam iskulirala, i saznala sam da me je slagala i da je stvarno otišla da se vidi sa Filipom. Rekla sam joj da nemam problem što su zajedno, ja prema njemu ne osećam ništa, ali me je lagala, trebala je samo da bude iskrena prema meni, to bih više poštovala, nego da zbog takvih stvari izgubiš prijateljstvo - otkriva Stankovićeva, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Instagram

- Ja stvarno mogu sve da razumem, imam veliki prag tolerancije i stvarno sam otvorena što se tiče svega, ali za laži - ne, to ne opraštam nikome. Skoro sam je otpratila i sa Instagrama, mislim da je tako najbolje, jer se nije udostojila da na neki način popriča sa mnom u vezi toga. Doduše, jeste me jednom pozvala kada je bila emisija sa Filipom, ali ja sam bila u žurbi, nisam mogla da se javim, ali, eto, na kraju se završilo naše prijateljstvo, a na kraju je on završio sa drugom devojkom. Možda je to i neka karma, sve se vraća u životu - zaključuje Sanja u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/K.Đ.

