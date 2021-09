JEDINO SE SA TOMOM VIŠE DRUŽIO KALEZIĆ: Mile Kitić bio je dobar prijatelj legendarnog pevača, evo šta su sve radili na TURNEJAMA!

Mile Kitić družio se sa pokojnim pevačem Tomom Zdravkovićem, a sada je ispričao anegdotu sa jednog od njihovih putovanja.

Pevač je otkrio da mu je Toma bio dobar drug, kao i da je prvo počeo da peva njegove pesme.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

"Sa Tomom se jedino više družio Zoran Kalezić. Ja sam krenuo da pevam njegove pesme, on je jedno vreme živeo u Americi osamdesetih, išao je u Toronto na operaciju neku, imao je probleme. Radili smo turneje, imali smo toliko anegdota, ne znam da li se takav rodio. Imao je toliko humora u sebi, bio je veliki džek", rekao je Mile Kitić i ispričao zanimljivu anegdotu:

foto: Printscreen/Ami Dži šou

"Pamtim kada je Zoran Peković svirao harmoniku i nešto je pogrešio, a Toma mu kaže: 'Idi kod učitelja da ti vrati pare, ništa ne znaš'. Takav je bio on".

Mile je potom otkrio da je radio turneju u Bosni i Hercegovini, a da je pevao pokojni Sinan Sakić.

foto: Kurir, Printscreen

"Kemal Malovčić je pitao šta on to peva, a Toma kaže: 'Slušajte vi somine, vi sa vašim glasom možete da probijate tunele, a ovaj će da napravi karijeru, on imao nešto napolitansko u glasu'. On je osetio to", ispričao je Mile u emisiji "Ami Dži šou", pa se dotakao filma o Tomi.

"Čuo sam da su mnogi plakali, ja sam emotivan čovek, ne znam kako ću to da izdržim", zaključio je Mile.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

15:51 MILE KITIĆ SNAJKI POKLONIO KUĆU, A SELU ASFALT! Pevačev brat ZA KURIR ispričao kako ga je odgajio i odškolovao! (FOTO/VIDEO)