MILJANA KULIĆ PONOVO SA ZOLOM: Rijaliti zvezda uhvaćena sa dečkom u provodu! Ocrnila ga, ali ne može bez njega! (FOTO)

Rijaliti učesnici Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola izgleda da ne mogu jedno bez drugog, pa su se sada ponovo našli u jednom beogradskom lokalu.

Rijaliti par našao se u noćnom provodu, a Miljana je objavila nekoliko zajedničkih fotografija na društvene mreže. Kulićeva je grlila svog dečka i označila ga u objavama.

"Dok se ne poubijaju neće se smiriti", "E, isti ste", "Kockarnicama se ovo sviđa", samo su neki od komentara na Instagramu.

Podsetimo, Miljana je nedavno otkrila da je sa Zolom raskinula zbog dugova.

- U proteklih godinu i po dana ja sam tom čoveku otplatila kredit od 20.000 evra, plus sam vratila sve njegove kockarske dugove. On se opet kockao, ispričao mi je da ponovo duguje, i to 50.000 evra. Kada sam mu rekla da mu neću dati pare, počeo je emotivno da me ucenjuje i govori kako ja želim da ga ubiju, skroz je poludeo - ispričala je Miljana nedavno i dodala da je najviše od svega boli saznanje da je sa njom bio samo iz koristi.

