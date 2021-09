GADI MI SE! ŽIVE ĆE NAS SAHRANITI! Marija Kulić OČAJNA jer se Miljana pomirila sa Zolom: Samo nas LAŽE!

Iako je do sada bezbroj puta obećala da će sa bivšim ljubavnikom zauvek prekinuti svaki kontakt, rijaliti učesnici Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola izgleda da ne mogu jedno bez drugog, pa su se sada ponovo našli u jednom beogradskom lokalu.

Rijaliti par našao se u noćnom provodu, a da Miljana ni ne pokušava da to sakrije od svojih roditelja i pratioca, pokazuje i to što je objavila nekoliko zajedničkih fotografija na svom Instagram profilu. Kulićeva je na fotografijama grlila svog dečka i označila ga u svim objavama.

foto: Printscreen/Instagram

Ovo je šokiralo njene pratoce, koji su zgroženi što je Miljana po ko zna koji put pogazila svoju reč i obnovila kontakt sa Zolom.

- Dok se ne poubijaju neće se smiriti! E, isti ste! Kockarnicama se ovo sviđa! Nemaš karaktera Miljana, ovo je dno! Ti hoćeš pre vremena da sahraniš roditelje! - samo su neki od komentara na Instagramu.

Ekipa Kurira stupila je u kontakt sa Miljaninom majkom Marijom, koja je zgrožena ćerkinim postupkom.

foto: Printscreen/Instagram

- Za mene ona više ne postoji, sve nas je slagala opet. Žive će nas sahraniti. Gadi mi se, ne želim da pričam o njoj. Po ko zna koji put sam razočarana u nju. Ne treba mi nikad više - završila je Marija za Kurir.

Podsetimo, Miljana je nedavno otkrila da je sa Zolom raskinula zbog dugova.

- U proteklih godinu i po dana ja sam tom čoveku otplatila kredit od 20.000 evra, plus sam vratila sve njegove kockarske dugove. On se opet kockao, ispričao mi je da ponovo duguje, i to 50.000 evra. Kada sam mu rekla da mu neću dati pare, počeo je emotivno da me ucenjuje i govori kako ja želim da ga ubiju, skroz je poludeo - ispričala je Miljana nedavno i dodala da je najviše od svega boli saznanje da je sa njom bio samo iz koristi.

foto: Printscreen

kurir.rs/A.P.